Silvia Navarro y el noviazgo que tiene con otra mujer, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente predijo recientemente en su canal de YouTube, que Silvia Navarro "saldrá del clóset" y que se dará a conocer a su supuesta novia. Cabe mencionar que no es la primera vez que se menciona que la actriz mexicana tiene una relación amorosa con una persona de su mismo sexo.

Septiembre será un mes muy complicado casi para todos los artistas. Habrá fallecimientos, embarazos, divorcios, salidas del closet y será una bendición que ya digan lo que son.

Sobre la supuesta relación amorosa de Silvia Navarro con otra mujer, la cubana Mhoni Vidente dijo: "hablemos de alguien más, de Silvia Navarro, que va a cumplir 42 años o 43 ahora en el mes de septiembre, que yo la veo relacionada muy fuertemente con una pareja mujer, así como lo oyen".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se va a dar a conocer que Silvia Navarro tiene una pareja de su mismo sexo, que va hacer mucha controversia, pero yo creo que ya es tiempo que cada quien viva su vida como debe de ser, acuérdense que el amor es amor.

Cabe recordar que en septiembre pasado Silvia Navarro compartió una fotografía en sus redes sociales al lado de otra mujer: "ella es Kar Fenton y nos amamos". Rápidamente muchos de seguidores pensaron que se trataba de su novia y otros más, mencionaron que la actriz se refería al amor por una amiga. "Lo que causan esos hombres machistas, que la mujeres cambien de género y que crean que todos somos iguales, pero en fin suerte a esa linda mujer", fue uno de los absurdos comentarios en aquel post de Silvia.

Tras la polémica que causó Silvia Navarro por publicar un par de fotografías junto a su supuesta novia Kar Fenton, la actriz manifestó lo siguiente en otro post en su feed de Instagram:

Ahhh jijo, el revuelo que se armó, ahí les va: es mi amiga, no mi novia, pero la amo. Kar Fenton una disculpa por el escándalo. Y a amar a todos, que a eso vinimos.

La fotografía de Silvia Navarro que causó gran controversia. Foto: Instagram @silvianavarroyya

Por otra parte, hace unos meses Silvia Navarro confesó en un Instagram Live que se había terminado la relación con el directivo del canal de ESPN Gerardo Casanova, papá de su único hijo, León. Posteriormente ante la insistencia de sus seguidores sobre su estatus sentimental, la actriz comentó: "no, no ando con nadie, ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no pues me lo echarán".

También te puede interesar:

Mhoni Vidente predice nueva pandemia para octubre

Mhoni Vidente predice golpe del peor huracán de la historia para México

Mhoni Vidente dice que ni Karla Panini, ni Américo Garza escaparán al karma