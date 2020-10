Silvia Pasquel cumplió 70 años y los festeja a lo grande

Silvia Pasquel, hija de la gran actriz mexicana Silvia Pinal cumplió este 13 de octubre 70 años de edad. La actriz ha sido muy felicitada a través de redes sociales por sus amigos y familiares.

Sivia Pasquel publicó dos mensajes en su cuenta de Instagram, Silvia Pasquel escribió el siguiente. Sean bienvenidos fabulosos 70. ¡Los recibo llena de amor, de salud, de trabajo, de felicidad y de muchas bendiciones ! Le doy gracias a Dios por permitirme disfrutar a mi familia, a mis perritos, a mis amigos y a mis fans ¡Me considero una mujer plena y muy afortunada, me amo y los amo con todo mi corazón ! Que comience el festejo. El mensaje lo publicó junto con un video, en el cual se ven fotografías de ella de cuando era una bebé, niño, mujer. Posteriormente publicó lo siguiente.

Todo ha sido tan rápido que nunca lo imaginé. Cumplir 70 años se veía muy remoto y aquí está, hoy es el día. El balance es bueno, tengo muchas bendiciones que agradecer. Salud, familia, éxito, trabajo, amigos, mis fans, mis mascotas, todo es perfecto. A ustedes que hoy toman unos minutos de su tiempo para acordarse de mí y felicitarme se los agradezco desde mi corazón. ¡Gracias por formar parte de este maravilloso libro que hoy llega a su página 70; los amo infinitamente! .

Silvia Pasquel da la bievenida a sus 70 años de edad. Foto/Facebook/Silvia Pasquel.

Sylvia Elizabeth Banquells Pinal, mejor conocida como Silvia Pasquel, nació el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México. Su papá fue el director mexicano Rafael Banquells.

Sylvia Pasquel es la primogénita de Silvia Pinal, tiene ocho hermanos, productos de los diferentes matrimonios de sus padres. Por parte de su mamá Silvia Pinal es hermana de la fallecida actriz Viridiana Alatriste, de Alejandra Guzmán y el músico Luis Enrique Guzmán ambos hijos del matrimonio de su mamá con Enrique Guzmán. Por parte de su papá, Sylvia es media hermana Rocío Banquells, Mary Paz Banquells, José Manuel, Ariadne y el productor Rafael Banquells Jr.

Silvia Pasquel se ha casado en dos ocasiones, la primera fue en el año 1966 con el músico y cantante Micky Salas, y debutó como mamá de su hija Stephanie Salas.

La Pasquel, como muchos de sus amigos le llaman, se casó en 1966 con el músico, cantante y multi-instrumentista Micky Salas. En 1970 nació su primera hija, la actriz y cantante Stephanie Salas, pero no le fue muy bien y decidió terminar su relación, posteriormente, en 1985, Sylvia se casó con el empresario Fernando Frade y nació su segunda hija llamada Viridiana, pero lamentablemente la bebé falleció en un accidente de piscina cuando solo tenía dos años de edad, posteriormente Silvia y Fernando se divorciaron.

A sus 70 años ahora Silvia Pasquel es una de las mejores actrices que ha dado México, no solo ha participado en telenovelas, también ha hecho cine y en el teatro ha tenido una carrera exitosa. No cabe duda que la edad no es impedimento para nadie, Silvia sigue con grandes proyectos y hoy pasa más tiempo al lado de su mamá Silvia Pinal quien tiene 89 años de edad y disfruta también al máximo de su hija Stephanie Salas y sus nietas Michelle Salas y Camila Valero.