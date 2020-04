Silvia Pinal asegura estar "como nueva", tras su operación de cadera

Silvia Pinal, primera actriz mexicana, asegura sentirse y estar "como nueva", tras la operación de cadera a la que fue sometida hace unos días en Ciudad de México, debido a que sufrió una caída en su casa.

En entrevista con la periodista Maxine Woodside en Todo para la Mujer, Silvia Pinal comenta que se encuentra en perfectas condiciones de salud, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Sobre la manera en que ocurrió el accidente en su casa, Pinal, gran figura de la época de oro del cine mexicano, cuenta a Woodside que sucedió en su recámara.

Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me dí un golpetazo pero de aquéllos.”