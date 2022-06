Silvia Pinal cambia de médico y su salud mejoró completamente mucho más lucida

Una vez más reapareció Silvia Pinal ante los medios y todos quedaron sorprendidos al ver el nuevo semblante de la famosa, pues no solo se ve mejor, pues hasta su voz se escucha distinta, de acuerdo con algunos usuarios, quienes quedaron maravillados al verla tan radiante cuando ofreció una pequeña entrevista para Ventaneando.

Y es que hace una semana la familia decidió cambiar de médico, pues quisieron otra recomendación debido a lo cansada que se miraba cuando se le miraba en la obra de teatro que protagonizó hace poco, pero por cuestiones de salud decidió salir de ella, pues sus hijos ya no quisieron ponerla en riesgo.

Me he sentido bien y me gusta sentirme bien, no, sí cambié yo misma, también eso es importante", dijo Silvia Pinal, quien ahora recurre a la medicina naturista, pues así lo había confirmado su hijo Luis Enrique Guzmán hace unos días, quien ha estado muy al pendiente de la salud de la actriz mexicana quien se preparaba para salir a comer con un outfit muy elegante con el cual recibió piropos.

Vamos a ponernos de acuerdo para ver que sale, a ver qué es lo que tenemos que hacer porque somos muy exigentes", dijo la actriz de la Época de Oro, quien también bromeó diciendo que a la comida iba a asistir su marido, dejando en claro que el humor de la también madre de Alejandra Guzmán regresó.

"Que bueno que se ve muy muy bien. Felicidades!!!! Q guapa y me da mucho gusto verla tan bien. Dios la Guarde con mucha Salud y la siga Bendiciendo", "Guapisima,radiante que cambio y que recuperación tan pronta, ella tan fuerte y muy hermoza... Waooo", "En verdad se ve y escucha diferente, que bueno!!", "Nada que ver hace meses atrás

Hermosa doña Silvia Pinal", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que la famosa tuvo varios problemas de salud meses atrás, pero salió victoriosa de todos los males dejando en claro que nadie la va a detener, aunque muchos desearían verla en el teatro nuevamente, los hijos han dicho que por el momento estatá en reposo como se dijo anteriormente.