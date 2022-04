Silvia Pinal confiesa sentirse feliz en el escenario aunque su público quiere que descanse

Silvia Pinal de 90 años de edad, por fin habló de su gran regreso al teatro con la obra infantil Caperucita Roja, donde se dijo muy feliz, pues a pesar de que algunos internautas la ven cansada, ella afirma sentirse plena, además de recordar viejos momentos, pues así fueron sus inicios en el mundo de la farándula.

Estoy muy contenta, primero porque el teatro me encanta, porque me da recuerdos familiares", fue la primera expresión de Silvia Pinal a su regreso a los escenarios, tras duras batallas contra diversas enfermedades y accidentes, de las cuales ha salido victoriosa, además de seguir entre el gusto del público.

Y es que aunque muchos aseguran que ya no está en condiciones de actuar, otros manifestaron sentirse felices, pues eso la hace no caer en una rutina deprimente o cansada, ya que el estar activa la hace muy feliz, por lo que las opiniones sobre su aparición en la obra de teatro, siguen dando de que hablar en redes sociales.

"Yo no sabía, no había visto la obra, pero yo me llamó la atención y me gustó y como yo ya tenía tiempo de no trabajar porque me había enfermado, entonces cuando me lo dieron me encantó y aquí estoy", dijo Silvia Pinal en la entrevista que le hizo el programa Hoy.

Para quienes no lo saben, la familia Pinal ha estado más unida que nunca a pesar de los escándalos, pues hasta Michelle Salas, bisnietas de la diva de mexicana, viajó desde Estados Unidos para reencontrarse con la artista, quien, como dijo anteriormente, se siente fuerte ante todo.

"Grande Silvia Pinal, digno ejemplo de vocación, trabajo y entrega. Mucha salud y vida para la Diva de la Época Dorada del Cine de Oro. Se escucha con mucho entusiasmo, elocuencia y lucidez. Éxitos en todos sus proyectos", "Aunque a las señora le haga feliz los escenarios ya se mira muy cansada, a sido una gran actriz...", "Con todo respeto. Doña Silvia necesita otra clase de exposiciones. Entrevistas grabadas y actuaciones grabadas", escriben las redes.

Cabe mencionar que hace poco le robaron bisutería, además de algunos accesorios de marcas importantes, afortunadamente ella no estaba en su casa cuando ocurrió esto.