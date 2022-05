Silvia Pinal cuando regresó a trabajar:¡que viva la vida como chingados no!

A pesar de que la obra de teatro Caperucita ¡Qué Onda con tu Abuelita!, quedó cancelada debido a las diversas polémicas en torno a Silvia Pinal y su estado de salud, lograron hacerle una entrevista donde se le vio en una de sus últimas presentaciones dejando en claro que regresar a los escenarios era muy importante para ella.

"La gente me dice cosas muy hermosas y yo me siento muy satisfecha realmente porque el entrar al cine o al teatro, es llenarnos de satisfacción no hay otras palabras, gracias mamas, gracias, niños y ¡que viva la vida como chingados no!", dijo Silvia Pinal para el programa Hoy.

Para quienes no lo saben, muchos fans de la actriz de la Época de Oro estaban en contra de que regresara a los escenarios por diversas razones, ya que su estado de salud había tenido muchas recaídas, por lo que comenzaron muchos comentarios negativos para la familia, pero la decisión de regresar a trabajar era tomada por la misma matriarca.

Además, se filtraron unos audios por parte del productor Ivan Cochegrus donde hablaba muy mal no solo de la familia Pinal, sino del resto del elenco que participó en Caperucita ¡Qué Onda con tu Abuelita!, pues no estaba nada contento con toda la mala publicidad sobre su proyecto donde era un supuesto homenaje para la actriz.

"Buenos estos no entienden que no es lo que quieran ellos para la Sra Pinal si no lo que quiera ella y punto a que vanas de decidir por los demás", "Que emoción me da verla de nuevo, hace llorar al verla con grandes ánimos y es un ejemplo enorme para muchos que deseamos ser grandes artistas por siempre como ella", "La vemos tan contenta, tan llena de vida y de un amor por el teatro !!! Que linda es en todos los sentidos!!!", escriben las redes.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán dijo hace poco que su madre ya no va a pisar los escenarios, pues quiere cuidar su salud, por lo que muchos han aplaudido la decisión, pues prefieren que se mantenga descansado en su hogar y no pase algo más delicado en cuanto a su salud.