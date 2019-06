Silvia Pinal envía emotivo mensaje a Frida Sofía

México.- A pesar de que la primera actriz Silvia Pinal se había mantenido al margen sobre el escándalo que envuelve a su hija Alejandra Guzmán y a Frida Sofía, decidió romper el silencio y le envió un directo y emotivo mensaje a su nieta.

Durante una entrevista para el programa mexicano Hoy, la matriarca de la dinastía Pinal reconoció que extraña a su nieta Frida Sofía después de que ha estado muy distanciada de la familia.

Frida, estás muy lejos, hija, pero por lo menos piensa en nosotros, mándanos un besito de vez en cuando, que sepan que nos quieres", dijo Pinal, y anadió: "Yo te quiero eh, besitos hija. Todos te queremos chiquita".

La actriz mexicana había optado por mantenerse neutral ante la polémica que existe entre Alejandra y su hija Frida Sofía, pues cuando fue cuestionada anteriormente sobre los problemas que enfrentan como familia, se negó a hablar y se puso al margen de la situación.

No se nada (...) Las cosas de Alejandra pídanselas a Alejandra. Yo no sé qué ha pasado con Frida, no la he visto", indicó la actriz.

Silvia ha tratado de responder a las preguntas de los medios sin adentrarse en los conflictos familiares entre su hija y su nieta, pero ha expresado su deseo porque todo mejore y entre ellas.

Cabe recordar que los desacuerdos y pleitos entre la cantante rockera con su hija se han intensificado desde semanas recientes, cuando el pasado 10 de mayo, Día de las Madres en México, Frida Sofía publicó en sus redes sociales un fuerte mensaje dedidaco a su madre, en el cual hace referencia a la soledad que tuvo que vivir en su infancia.

La polémica que se desató por ese mensaje no concluyó ahí, pues también surgieron chismes y señalamientos sobre la presunta relación entre Alejandra Guzmán y el exnovio de su hija.

Incluso sus vidas fueron comparadas con la familia de Jenni Rivera (QEPD), debido a que la cantante de género regional mexicano cortó toda relación son su hija Chiquis Rivera, quien se dijo que supuestamente sostuvo una relación con el esposo de su madre, Esteban Loaiza.

Recientemente, la cantante Alejandra Guzmán rompió en llanto en uno de sus conciertos, realizado en Arizona, donde le expresó su deseo por hablar con su hija por medio de uno de sus éxitos titulado "Llama por favor".

La rockera recibió muchas muestras de apoyo por parte de sus fans, quienes le desearon que se solucione pronto los problemas con su hija.