Silvia Pinal es jaloneada en plena pelea familiar otra polémica para la dinastía

El nombre de Silvia Pinal, de nueva cuenta, vuelve a dar de que hablar, pero no para bien, pues ahora se filtraron unos audios, donde la artista es jaloneada en una acalorada pelea donde se involucra a Mónica Marbán gran amiga de la artista desde hace varios años, Luis Enrique Guzmán y una de las enfermeras encargadas de cuidarla.

Fue en el programa De Primera Mano, donde se filtraron los audios en donde se escucha tan solo unos segundos como Mónica Marbán al parecer está peleando con Luis Enrique Guzmán quien de inmediato dice "deja de estar jaloneando a mi mamá suéltala", dice el hijo de la artista.

Por su parte, Mónica Marbán responde con una grosería donde al aparecer le dice al hermano de Alejandra Guzmán que no se meta con ella, pero como el audio es demasiado rápido y corto no se logra establecer del todo el motivo de la pelea entre dichas personalidades que han estado más que nunca con Silvia Pinal en estos momentos donde su salud ha estado frágil.

"Pienso que la Sra. Marbán quiso despedirse y quiso cambiar la silla de ruedas de posición y la enfermera y el hijo reaccionaron de forma precipitada", "Felicidades a Luis Enrique por defender a su mamá, este programa debería de dejar de criticar a este chavo ellos no lo mantienen", "Lo que se entiende que la señora Mónica se iba a despedir de la Señora Silvia me imagino de abrazo. Y tal vez él no lo permitió", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben desde que la salud de Silvia Pinal se ha complicado desde hace unos meses, aunque ahora se le ve mucho mejor, han salido a la luz muchas cosas en cuanto a la privacidad de dicha dinastía entre ellas la relación de los hermanos, así como el apresurado regreso de la artista a los escenarios el cual fue muy criticado por todo mundo.

Otra de las cosas que también han causado polémica es que, según Luis Enrique Guzmán, ya se dejó de su aún esposa Mayela Laguna debido a diversos problemas en su matrimonio, además de que ella no tenía buena relación con ellos.