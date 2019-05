Silvia Pinal espera disculpas de su nieta Frida Sofía

Silvia Pinal, la llamada "Última Diva del Cine Mexicano", espera disculpas por parte de su nieta Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Hace unos días Frida Sofía utilizó las redes sociales para pedir disculpas a todas las personas que ha lastimado por sus declaraciones, revelando que su rencor proviene de que siempre ha estado sola, incluso afirmó que hubiera preferido no nacer.

Tras las fuertes revelaciones de la primogénita de Alejandra Guzmán, su abuela Silvia Pinal fue cuestionada al respecto durante la develación de una placa de la obra "Los monólogos de la vagina".

No sé nada de Frida. Ya pidió disculpas, ahorita voy a que me las pida a mí.

"Las cosas de Alejandra pídanselas a Alejandra. Yo no sé qué ha pasado con Frida, no la he visto. No sé si está aquí, si está en Estados Unidos, no sé nada de ella”, comentó la primera actriz.

Sobre la supuesta soledad que Frida Sofía ha enfrentado desde niña, Silvia Pinal manifestó que desconocía esa parte de la vida de su nieta.