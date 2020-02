Silvia Pinal habla del supuesto plástico que se inyectó en la cara

Después de que la revista Tv Notas asegurara que Silvia Pinal se inyectó una supuesta sustancia la cual le desfiguró el rostro e incluso le salió muy cara, el programa Ventaneando decidió entrevistarla para preguntarle si es verdad dicho incidente.

"Perdón que me inyecte que oriéntenme pa' cuando necesite me pongo, pues sí no me dejen sola además no tiene nada de malo si lo hubiera hecho, es humano que quiera uno siempre estar bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada", dijo Silvia Pinal para el vespertino.

Por si fuera poco Silvia aseguró que hace muchos años sí se sometió a una cirugía plástica para verse mucho más joven en uno de sus papeles, pero desde ese entonces jamás se ha hecho otro procedimiento estético, pues prefiere mantener intacto su rostro.

"Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo, porque necesitaba yo para una película necesitaban una caracterización buena, entonces me mandaron a que me hiciera yo la operación y salí muy bonita y muy chiquita y muy jovencita, pero de eso acá han pasado ya fácil veinte años", dijo la primera actriz.

Recordemos que la dinastía Pinal ha sido criticada constantemente por las supuestas operaciones estéticas que se han hecho pues algunos internautas aseguran que sus rostros han cambiado bastante como el de su hija Alejandra Guzmán.

Y es que el rostro de la rock star ha estado en el ojo del huracán después de algunas fotos que ha subido en sus redes sociales a las cuales prefirió desactivarle los comentarios por las criticas.