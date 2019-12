Silvia Pinal muestra su rostro al natural y sin retoques

La dinastía de las Pinal se ha mantenido en el ojo del huracán en los últimos meses, principalmente por el escándalo de los arreglos que la cantante de la familia, Alejandra Guzmán, se ha hecho en el rostro y para demostrar que la única que mantuvo su rostro intacto fue Silvia Pinal, se dejó ver en redes al natural y sin una gota de maquillaje.

La primera actriz de cine mexicano fue vista en las historias del Instagram oficial de su hija Alejandra al natural y dejó en claro que a diferencia de Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y sus nietas, Frida Sofía y Michelle Salas, ella no se hizo ningún retoque estético a lo largo de su vida.

Dejando bien en claro que ella fue, es y seguirá siendo la más natural y hermosa de la dinastía, la también productora sin pena alguna se dejó ver sin retoques en la fotografía, la cual corresponde a las merecidas vacaciones que se está tomando junto a Alejandra y otra mujer.

Pese a que ella no practicó ningún tipo de arreglo en su rostro o cuerpo, por el simple hecho de haber sido considerada una de las mujeres más hermosas de México, sus hijas si lo hicieron y quién más ha sido atacada por ello es Alejandra Guzmán, quien continúa siendo objeto de críticas y burlas por su apariencia y la señora Pinal cansada de esto pidió que la dejen en paz.

¡Ay, pobre de mi hija Dios mío, ya déjenla en paz! Ella es bonita, y si no está bonita es por alguna cosa que se hizo mal, yo no la he visto, yo la veo contenta y no tiene por qué andarse cambiando cosas", comentó doña Silvia.