Silvia Pinal opina sobre la supuesta "pelea" entre Alejandra Guzmán y su nuera

México. Silvia Pinal, primera actriz mexicana y madre de la cantante Alejandra Guzmán, es cuestionada respecto a la supuesta golpiza que su famosa hija le propinó a Mayela Laguna (su nuera), esposa de Luis Enrique Guzmán, hijo también de Pinal.

En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, Silvia Pinal, quien tiene una carrera consolidada como actriz y productora en México, dice que no sabe exactamente lo que pasó respecto a esa pelea.

Yo no lo sé, si se peleó con su hermano, con su cuñada, no lo sé porque yo he estado en pláticas, pero no en pláticas íntimas para saber qué pasó."