Silvia Pinal opina sobre lo que Alejandra Guzmán se hace en su cara

Silvia Pinal, cansada de que le pregunten tanto por el supuesto número de cirugías que lleva y lo que se ha hecho en la cara su hija Alejandra Guzmán, en entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México da su opinión al respecto.

La señora Silvia Pinal, quien tiene una de las carreras artísticas más completas en el mundo del espectáculo en México, sale en defensa de Alejandra Guzmán y manda mensaje a quienes la atacan constantemente.

Y es que sucede que Alejandra ha sido criticada en redes sociales mucho debido a lo cambiada que está de su cara, incluso, ha sido objeto de muchos memes. La comparan, por ejemplo, con la muñeca Anabelle.

¡Ay, pobre de mi hija Dios mío, ya déjenla en paz! Ella es bonita, y si no está bonita es por alguna cosa que se hizo mal, yo no la he visto, yo la veo contenta y no tiene por qué andarse cambiando cosas”, dijo doña Silvia.