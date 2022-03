¿Silvia Pinal perdonó a Adela Micha por su comentario? La periodista revela la charla que tuvieron

A fines del año pasado, la querida actriz de cine, teatro y televisión Silvia Pinal, fue hospitalizada debido a una hipotensión y arritmia cardiaca. Una vez en el nosocomio, se le hizo una prueba de Covid-19 y salió positiva. Cuando la periodista Adela Micha fue informada del estado de salud de Doña Chivis, manifestó: "ya no tarda en morirse". Dicho comentario provocó fuertes críticas y la molestia de los familiares de la artista de 90 años de edad.

La ex miembro de Noticieros Televisa estaba vivo a través de redes sociales con su programa "Me lo dijo Adela", cuando le pidió a una persona de su staff, ir preparando un video especial con imágenes de entrevistas que ha tenido con la actriz de la época de oro del cine mexicano, pues auguró que estaba por fallecer.

"Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir".

Este comentario fue bautizado en redes sociales como "la metida de pata de Adela Micha", provocando gran enojo en sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quien en una llamada telefónica "se la mentó".

En una entrevista en el programa "Chisme no like", Adela Micha reveló haberse comunicado con Silvia Pinal para pedirle perdón.

Yo le llamé a Silvia Pinal, le ofrecí una disculpa y me dijo: 'no tienes nada que decirme, yo te admiro, te respeto y además te quiero'.

La también conductora del programa por YouTube "La Saga", le hizo saber a la diva del cine mexicano que ese sentimiento era correspondido: "(le dije) 'espero que entiendas que es parte de mi chamba y alguien más ya la estará haciendo conmigo'".

Asimismo, la periodista de 58 años de edad y originaria de la Ciudad de México, manifestó que la cantante Alejandra Guzmán "se molestó mucho conmigo, la Pasquel también", situación que lamentó profundamente: "porque son buenas amigas mías, bueno eran buenas amigas".

Reiteró querer mucho a la conductora del programa "Mujer, casos de la vida real": "la admiro profundamente, hemos tenido unas conversaciones deliciosas". Sobre su controvertido comentario, externó que solo estaba realizando lo que comúnmente se hace cuando un artista está enfermo, preparar información por si llega a pasar algo.

Cabe recordar que Sylvia Pasquel, primogénita de Silvia Pinal, dejó muy en claro en una entrevista para Grupo Fórmula, que Adela Micha ya no cuenta con la amistad de la familia Pinal, "pero para nada, realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre".