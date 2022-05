Silvia Pinal regresa al teatro tras problema de salud y dice ser la más feliz del mundo

México. Silvia Pinal regresó este domingo al teatro tras enfrentar días atrás problemas con su salud. En declaraciones a los medios de comunicación dijo sentirse la mujer más feliz del mundo.

Silvia Pinal se presentó en la puesta en escena Caperucita roja, ¿qué onda con tu abuelita? en un teatro de CDMX y demostró que se encuentra bien de salud y más feliz que nunca.

En varios portales de noticias se comparte que la señora Pinal, quien tiene 90 años de edad, reapareció en el teatro luego de que durante el estreno y la segunda función de dicha obra tuvo que ausentarse porque le bajó la presión.

Debido a lo anterior se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital para atenderla, luego a su casa, pero el hecho desató una ola de críticas por parte de usuarios en redes sociales.

Foto: captura pantalla Twitter

Muchas personas opinaban que Silvia Pinal ya debe estar en su casa descansando y sin trabajar, mientras que otros decían lo contrario y que si su deseo era seguir trabajando, debían respetar tal decisión.

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, en declaraciones a la prensa en CDMX dijo que a su madre no podían impedirle que hiciera su voluntad y esta era el seguir actuando, porque cuando lo hacía y acudía al teatro se le iluminaba el rostro y la vida, puesto que actuar es su pasión.

La señora Silvia Pinal agradeció este domingo a su familia y a la producción por el apoyo que le han brindado en su mala racha de salud:

“Gracias amigos, mi corazón se llena de alegría, quiero decirle nuevamente, a Iván Cochegrus, el productor de la obra, que es un gran compañero, que me has llenado de alegría, de felicidad, de recuerdos muy hermosos, muchas gracias, feliz año, feliz día, feliz de todo”.

También te recomendamos leer:

En un video que circula en redes aparece Sylvia Pasquel cuestionando a doña Silvia cómo se siente de salud y responde que perfecto: “Claro, me gusta, hace mucho que no trabajo en el teatro”, y al interrogarla sobre si le gusta la obra de Caperucita, responde: "Me encanta".