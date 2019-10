Silvia Pinal rompe el silencio y manda mesaje a toda su familia

Silvia Pinal compartió en un video en sus redes sociales, donde hace un llamado a toda su familia que se ha visto envuelta en diversos escándalos en los últimos meses, sobre todo, desde que su nieta Frida Sofía (hija de Alejandra Guzmán) diera a conocer los problemas familiares dentro de la Dinastía Pinal.

Frida Sofía reveló sus diferencias con Michelle Salas y desde entonces, se desencadenó una serie de dimes entre varias de las mujeres de la Dinastía Pinal. Ante toda esta situación la matriarca de la familia envió un mensaje a su bisnieta Michelle Salas, para que sea ella quien ponga fin a los problemas familiares.

Estoy aquí porque me han pedido que haga yo un comentario, si me interesa hacer un comentario porque últimamente las cosas en mi casa, en familia, están muy inseguras, muy difíciles, muy raras.

"Y de pronto tengo cosas que nunca he tenido y me faltan cosas que nunca me han faltado, entonces si quisiera yo que tanto Michelle, que a Michelle yo la quiero mucho, y Michelle es muy inteligente y ella pueden entender que es lo que estoy pidiendo".

Michelle tiene que ayudarnos a que las que vienen atrás, que son mas chicas, que ella las pueda ayudar y si necesita mi ayuda, se la voy a dar porque para eso estoy.

"Para ayudarlas, para que salgan, para que triunfen, para que enseñen a la gente la bonita familia que somos”, resaltó Silvia Pinal.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas (hija de Sylvia Pasquel), no ha comentado nada hasta el momento, sobre esta petición por parte de su bisabuela Silvia Pinal.