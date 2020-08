Silvia Pinal sufrió malos tratos de su exchofer, reafirma Luis Enrique Guzmán, el hijo de ella

México. Un nuevo escándalo surge alrededor de la familia Guzmán Pinal. Silvia Pinal habría sido maltratada por su exchofer, afirma Luis Enrique Guzmán, el hijo de ella, y por si fuera poco, el mismo chofer durante años habría estado vendiendo fotografías de eventos familiares a varias revistas para obtener a cambio de ello dinero. Dicho chofer fue despedido por Luis Enrique, ya que se habría dado cuenta que la trataba muy mal.

En entrevista para el programa de televisión "Sale el Sol", Luis Enrique cuenta que tomó la decisión de despedir al chofer porque era muy grosero y las cosas llegaron a su límte, además, el hombre recibió una cuantiosa indemnización por sus años de servicio a la señora Pinal, y despedirlo fue lo mejor que pudo hacer porque nunca le gustó su manera de trabajar ni de tratar a su señora madre.

No me gustó cómo trataba a mi mamá, siempre fue muy irrespetuoso con ella, siempre la interrumpía, la ninguneaba. Lo que sea que le pidiera, el señor siempre decía: 'No, señora por esto'. Mi mamá tiene el corazón demasiado grande como para haberlo despedido antes."

Doña Silvia Pinal con sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán. / Instagram

Y en la misma entrevista, Luis Enrique Guzmán menciona también que sus hermanas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán le informaron que el exchofer de Silvia Pinal vendía notas sobre la familia a diversos medios de espectáculos.

Mis hermanas lo detectaron desde hace años. Me dijeron: 'Este señor está vendiendo las notas, está vendiendo las reuniones sociales, las situaciones internas, los días de las madres'. Todo lo está vendiendo el señor y recibiendo lana", dice Luis Enrique.

Ahora, supuestamente el exchofer trata de difamar a Luis Enrique, a su esposa y a su mamá, cosa que ve mal, ya que después de que le dieron trabajo durante 24 años, y sobre todo una buena indemnización, no es correcto que hable mal de ellos y considera a su proceder como una deslealtad.

Silvia Pinal y su familia. / Instagram

Silvia Pinal pierde exclusividad en Televisa

Silvia Pinal perdió su exclusividad en Televisa, se dio a conocer en distintos medios de comunicación hace unos días, y Luis Enrique Guzmán se quejó públicamente del hecho, el cual no ve con buenos ojos, ya que no se lo merecía porque su mamá es una señora que durante toda su vida ha aportado mucho a la empresa laboralmente hablando.

Foto Instagram

La revista TVNotas informa que doña Silvia tenía dos exclusividades muy elevadas, una como productora, ya que por más de 20 años se encargó de producir "Mujer, casos de la vida real", y la otra exclusividad vitalicia como actriz, siguiera trabajando o no. Debido a la crisis económica por el coronavirus, negociaron con ella retirarle la exclusividad como productora.

Luis Enrique declaró al programa de televisión "Ventaneando" que desde hace varios meses Televisa no pagaba a su mamá su exclusividad. “Ya van dos meses que no le hacen caso, que no le han dado su exclusividad y la veo que está un poco consternada, preocupada, porque la situación y el momento es muy malo."

Luis Enrique, hermano de la cantante Alejandra Guzmán, ambos hijos de Enrique Guzmán, cita también que su señora madre sigue generando dinero a la empresa Televisa y es una "cachetada" la que le están dando al quitarle la exclusividad.

Mi mamá fue uno de los pilares que hizo a esa empresa cuando trabajó en radio, después cuando se hizo Televicentro y ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros y yo crecí en esos foros y ha sido su casa. Le están negando su exclusividad cuando la señora todavía sigue generando para la empresa, es muy triste la verdad."

