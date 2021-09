¿Silvia Pinal tiene nuevo novio? Esto dijo su hija Sylvia Pasquel de la primera actriz

México. Silvia Pinal, primera actriz y madre de las famosas Alejandra Guzmán y Sylvia Paquel, estaría estrenando "galán", según lo ha manifestado la primera en varias ocasiones a la prensa.

Y es Pasquel quien "la delata" y dice lo que sabe respecto a que su mamá, quien acaba de cumplir 90 años de edad, tenga un romance con alguien.

Es un reportero del programa Hoy quien cuestionó recientemente a doña Silvia Pinal respecto a si le gustaría tener un nuevo amor y esto respondió:

“Cómo me gustaría… ¡Cómo me gusta!”. El novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto.”

Y en entrevista con Sale el Sol, Pasquel, su hija, dijo que el novio al que se refiere su señora madre es "inventado por ella", además así le gusta bromear y jugar con la prensa sobre su vida sentimental.

“Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen.”

Silvia Pinal y Silvia Pasquel. Foto de Instagram

Doña Silvia fue festejada en días pasados por haber cumplido 90 años y en su casa de Ciudad de México se reunieron sus hijos y algunas amistades entrañables, también varios medios de comunicación.

Y por medio de Instagram, su bisnieta Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y de Luis Miguel, le dedicó un emotivo mensaje en el que le señaló que se sentía feliz por el cumpleaños de "la reina de su corazón".

"Gracias por ser un ejemplo de vida e inspirarme cada segundo que paso junto a ti. Mujer luchadora, perseverante, noble y cariñosa. Te admiro de sobremanera."

Silvia Pinal forma parte de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, puesto que inició su carrera artística cuando era muy jovencita al debutar cuando tenía 18 años de edad en la película Bamba, esto en 1949.

Y así comenzó Silvia Pinal a escribir su paso por el Cine Mexicano y figuró en otras importantes producciones como El amor no es ciego y Una gallega baila mambo, en los inicios de los años 50.

La actriz pudo consagrar su carrera en el mundo de la actuación no solo en cine, sino que también en el teatro y televisión, además ha incursionado como productora y política en México.