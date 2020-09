Silvia Pinal tiene tremenda fiesta por su cumpleaños número 90

La dinastía Pinal se volvió a reunir después de estar separada desde hace mucho tiempo por diversos motivos, pero el cumpleaños número 90 de Silvia Pinal, fue perfecto para que todos se reunieran y se tomaran la foto del recuerdo la cual se llenó de likes, pues fue compartido en el Instagram de Silvia Pinal.

En la foto aparecen Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán, Stephanie Salas, además de la Silvia Pinal, quien aparece junto a su nieta, lo que causó gran asombro, ya que se actualizó la foto familiar de la dinastía Pinal, provocando varios comentarios de todo tipo.

Pero eso no fue todo, ya que Silvia Pinal decidió ofrecer una entrevista, tras meses de ausencia ante los medios, pues como algunos sabrán la primera actriz de 90 años, habría sufrido una terrible caída, por lo que tuvo que ser operada de emergencia.

Me siento bien, me siento feliz, me siento llena de ilusión, me gusta lo que está pasando y espero que todo se componga Dios mio, que ya no vengan más seres de otro planeta, dijo entre risas Silvia Pinal al recibir a la prensa fuera de su casa.

Por si fuera poco Silvia Pinal tuvo una fiesta en grande la cual estuvo amenizada por un mariachi, quien le cantó a Silvia Pinal, desde la comodidad de su casa, donde se organizó una comida por parte de sus hijos, quienes le llevaron pastel y unos chiles en nogada, platillo favorito de Silvia Pinal.

Las grandes ausentes de la fiesta fueron Michelle Salas y Frida Sofía, quienes viven fuera de México desde hace años, por lo que no pudieron estar con la última diva del cine mexicano, quien sigue muy activa, pues aseguró que faltan muchos proyectos que mostrar.

No he pedido nada la verdad es que pedir me parece que no es correcto, no tengo que pedir tengo que dar mi vida la he vivido muy llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito, la vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar, dijo Silvia Pinal en la entrevista.