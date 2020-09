Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reciben crueles comentarios por la nueva apariencia de sus rostros

Silvia Verónica Pinal Hidalgo, mejor conocida como Silvia Pinal o "La última diva del cine mexicano", cumplió el pasado 12 de septiembre 89 años de edad. La gran actriz tuvo una amena celebración en su hogar junto a varios integrantes de su familia, entre ellas su hija Alejandra Guzmán, con quien comparte el gusto por los arreglos estéticos.

La especialista en procedimientos estéticos Clara Hartmann, compartió en su feed de Instagram la visita de dos de sus clientas más especiales: Silvia Pinal y Alejandra Guzmán. Madre e hija acudieron a su clínica para someterse a un nuevo diseño en sus cejas, mediante el microblading. "Feliz de recibir a esta gran Diva de México, Silvia Pinal, para hacerle sus cejitas de regalo de cumpleaños, su cumpleaños 90 y así de linda. Muchas gracias Alejandra Guzmán por confiarme su mami", comentó en su post la especialista.

¿Qué es el microblading, procedimiento estético al que se sometió Silvia Pinal y Alejandra Guzmán? Es una técnica de maquillaje semipermanente, cuyo objetivo es corregir o reconstruir completamente una ceja carente de pelo o ausente con pigmentos especiales, creando un efecto hiperrealista y natural.

Varias personas halagaron la belleza de Silvia Pinal, la llamada "Última diva del cine mexicano". "Ella puede salir como sea y tomarse las fotos que sea, no veo necesidad de ofender, al contrario, es un halago que se deje ver al natural", "es usted una dama Doña Silvia", "hermosa", "la señora Pinal luce muy guapa, le quedaron linda cejas", "me encantaría llegar a su digna edad y tener ese entusiasmo por seguir haciéndome cositas para verme linda, bendiciones", son algunos de estos buenos comentrios.

"Pura momia operada", es uno de los varioss crueles comentarios. Foto: Instagram @master_clarahartmann

Sin embargo, hubo personas que hicieron crueles comentarios sobre la apariencia física de Silvia Pinal, así como la de su hija Silvia Pinal. "Pura momia operada", "que horror verlas", todavía no es Halloween", "cómo se arruinaron, lástima, natural se verían mejor, envejecer con dignidad, así asustan y no me vengan con que es envidia, porque nadie quisiera estar así de feas", "no saquen sin maquillaje a la señora Silvia Pinal, es muy guapa lo sé, pero también su imagen hay que cuidar", "que desastre" y varios más.

¿Quién es Clara Hartmann, responsable del arreglo estético de Silvia Pinal? Es originaria de Brasil y radicada en México desde 2004. Desde 2015 trabaja en la industria de la belleza con formación en diferentes países y certificaciones por reconocida academia de belleza a nivel mundial, Phi Academy. Es Master en Microblading Phibrows, Microneeling PhiBright, Phi Removal y desarrolló su propia técnica en reconstrucción de areola, llamada Phi Areola by Clara Hartmann. "Es con mucho entusiasmo, amor y dedicación que estoy compartiendo todos mis conocimientos con la intención de cambiar vidas, así como cambió la mía", se lee en el portal web de la especialista en procedimientos estéticos.

Por otra parte, en el reciente cumpleaños número 89 de Silvia Pinal, sus hijos compartieron varios amorosos mensajes en sus respectivas redes sociales, como Sylvia Pasquel: "mamita preciosa, brindo por la mujer, por una en especial, una que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niña lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Brindo por la mujer que me arrulló en su brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Brindo por ella ¡Por mi madre! ¡Te amo con mi vida, dúrame muchos años más llenos de salud, amor y felicidad mamita!".

Silvia Pinal con una parte de su familia. Foto: Instagram @laguzmanmx

En un encuentro con la prensa de espectáculos, así respondió Silvia Pinal al preguntarle sobre su deseo de cumpleaños: "no he pedido nada, pedir me parece que no es correcto, no tengo que pedir, tengo que dar. Mi vida la he vivido llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito, la vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar".