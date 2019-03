Silvia Pinal, actriz y productora mexicana, fue pintada por el muralista Diego Rivera en 1956, y en entrevista con el programa de televisió "Hoy", revela si el artista le cobró por tan considerable retrato que hizo de su persona. El haberse puesto en las manos artísticas de Rivera significó para ella una oportunidad de convivencia y un logro profesional.

Silvia Pinal es una de las pocas actrices que quedan de la llamada época de oro del cine nacional. Actualmente se transmite por Las Estrellas "Silvia Pinal, frente a ti", serie biográfica que habla de su vida artística y profesional.

Para mí fue una cosa muy nueva y mi arquitecto, que es un arquitecto a quien yo quise mucho (…) me dijo 've a que te pinten'", narró la actriz, quien tenía muchas ganas de ser retratada.

Pinal recordó que era muy joven cuando conoció al Maestro Diego, como ella se refiere al artista, y negociaron el costo de la obra con el amigo que tenían en común.

¿Cuánto me va a costar?", preguntaba la actriz a su amigo quien le aseguró que no sería más de lo que ella podía pagar.

Y así fue, no me cobró y fue el mejor regalo que me pudo haber dado".