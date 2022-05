Silvia Pinal ya no pisará ningún escenario asegura su hijo tras toda la polémica sobre su salud

Después de que Iván Cochegrus le pusiera fin a la puesta en escena, Caperucita: ¡Qué Onda con Tu Abuelita, Luis Enrique Guzmán confirmó que su madre Silvia Pinal ya no va a regresar al teatro por ninguna razón, pero le deseó lo mejor a todos los productores que se han tomado la molestia en tomar en cuenta a la famosa.

Y es que después de algunos inconvenientes, además de polémicas por parte del productor, prefirió cancelar el proyecto donde Silvia Pinal era la gran estrella, pero fue su hijo Luis Enrique quien dio la cara por su madre ante el fin del proyecto, dejando en claro que la salud de la famosa está primero.

"Pues no por el momento no, yo creo que su salud está primero y eso es lo que nos estaba preocupando, que fue la razón por la que tomamos la decisión y de ya no comprometer a nadie, ni los de la producción ni el público a que se sientan incómodos en una función ya difícil para ella o que ya no se esté desenvolviendo como le gustaría", comentó Luis Enrique Guzmán.

Por si fuera poco las redes especulan a que la familia Pinal está muy molesta por los audios donde Iván Cochegrus habla de todos los miembros de dicha dinastía y aunque el productor asegura que dicha charla está editada, muchos piensan que de verdad sí cuestionó todo lo que pasa entre ellos, pues han estado en la polémica desde que Silvia Pinal regresó al teatro.

"Bien por el de que le dé trabajo a la señora, pero quien iría a ver esta obra si no estuviera la señora Pinal, también no es tonto este señor anunciando que es un homenaje", "En todas las familias hay problemas y eso no le importa a nadie más que a la familia", "Hay ese productor Que piensa que estamos mensos obviamente son reales los audios no están maquillados", escriben las redes.

Cabe mencionar que Sylvia Pasquel ya está harta de seguir en el ojo público debido a todo lo relacionado con la salud de su madre, quien no la ha pasado nada bien.