Silvia Pinal ya no tiene ilusiones de vivir asegura Norma Lazareno al sustituirla en obra

Norma Lazareno de 78 años de edad, fue quien sustituyó a Silvia Pinal, esto después de que se sintiera mal y se ausentara de la obra Caperucita Roja, pues se le bajó la presión, por lo que tuvo que irse a su casa a descansar, por lo que su colega habló un poco con los medios sobre la situación de salud.

Y es que a Norma Lazareno le dijeron de improvisto que si podía sustituir a Silvia Pinal, situación que la asustó en ese momento, pues no sabía lo que había pasado, por lo cual aceptó de inmediato el rol, aunque también confesó que Silvia Pinal ya no tenía ilusiones de vivir, así se lo dijo uno de los hijos de la actriz de la Época de Oro.

Llegó a decir que ya no tenía ninguna ilusión de vivir, entonces fue cuando habló con Iván con que es muy amigo de ella, no tanto socialmente como familiarmente y le dijo 'es que yo quiero volver a trabajar, yo no puedo estar arrumbada como una ancianita en un rincón de mi casa yo no nací para esto", dijo Norma Lazareno, pues lo supo por uno de los hijos de Silvia.

Aunque no quiso dar más detalles, la primera actriz también aseguró que las redes sociales han sido muy agresivas por los comentarios sobre la aparición de Silvia Pinal en la obra de teatro, pues dice que han influido en que se sienta un poco desanimada, pues aunque desean verla descansando en casa ella se rehúsa.

Para quienes no lo saben la misma, Silvia Pinal dijo que estaba muy feliz por regresar al teatro después de todas las recaídas de salud que ha tenido por diversos males, por lo que nunca se quitó la ilusión de regresar a los escenarios, algo que sigue dando de que hablar en las redes sociales.

"Toda una dama,excelente actriz,muchas actricitas, y tienen que aprenderles a las grandes actrices mexicanas", "Muy bien dicho Sra. Lazareno, es su teatro, es su producción, déjenla vivir, habiendo tantas obras, que vaya el público que la admira y la quiere a brindarle su atención y llenarla a ella de alegría, porque ella está ahí porque es su decisión, su vida es el escenario y hay que respetar", escriben las redes.