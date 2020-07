Silvia Pinal ya no tiene trabajo; se queda sin exclusividad en Televisa

México. La primera actriz mexicana Silvia Pinal ya no tiene trabajo. Se quedó sin su exclusividad en Televisa, la cual tenía desde hace muchos años. Luis Enrique Guzmán, su hijo, es quien da a conocer que dese hace dos meses su famosa mamá ya no recibe ingresos, una situación muy lamentable, ya que la crisis sigue afectando a todo mundo, incluyendo la industria del entretenimiento.

En entrevista con el programa de televisión "Ventaneando", Luis Enrique, hijo también del cantante Enrique Guzmán y hermano de la cantantante Alejandra Guzmán, menciona que después de tantos años de trabajo para Televisa, esta optó por quitarle la exclusividad a doña Silvia, aún cuando en su contrato se maneja como vitalicia.

Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el Tigre vigilando le hagan ese tipo de groserías”, dice Luis Enrique a "Ventaneando".

Silvia Pinal es una de las pocas actrices mexicanas pertenecientes a la Época de Oro del Cine Mexicano. Silvia Veronica Pinal Hidalgo es su nombre completo y es originaria de Guaymas, Sonora; según información en Wikipedia, nace el 12 de septiembre de 1931 y es considerada como toda una gran Diva en México, con cuyo trabajo en cine y televisión ha podido llegar a muchos países.

Gracias a su belleza y talento, sobre todo, pudo comenzar a llamar la atención y a robar miradas en películas como "La mujer que perdí", donde trabajó con el fallecido actor y cantante sinaloense Pedro Infante. En su juventud, Silvia Pinal llamaba la atención en cuanto lugar público aparecía, y no se diga en los foros de filmación en donde rodaba alguna película.

Silvia Pinal, una grande de los escenarios

La señora Pinal Pinal es pionera de la comedia musical en México y es mundialmente reconocida por haber trabajado en la trilogía cinematográfica de Luis Buñuel, conformada por las películas "Viridiana" (1961), "El Ángel Exterminador" (1962) y "Simón del desierto" (1965). Su debut en cine se dio con la cinta "Bamba" (1949) y a partir de 1953 comenzó a tener papeles protagónicos en cintas exitosas en México.

A través del paso de los años, doña Silvia se ha caracterizado por su belleza y elegancia al vestir dentro y fuera de los escenarios, y en los últimos años no le ha importado lucir sin una gota de maquillaje. En 2019 se estrenó "Silvia Pinal, Frente a ti", serie de televisión protagonizada por Itatí Cantoral y que produjo Carla Estrada y cuya retransmisión será próximamente por canal 2 de Televisa.

Doña Silvia Pinal tiene una de las carreras artísticas más completas, ya que además de actriz en cine, teatro, televisión y radio, se ha destacado como productora y directora. Respecto a televisión, se le pudo ver trabajando en "Mi marido tiene familia", telenovela producida por Juan Osorio y transmitida entre 2018 y 2019, al lado de actores como Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho y Gabriel Soto, entre otros.

Silvia pinal goza de buena salud

Silvia Pinal, la matriarca de la dinastía Pinal, habló en días pasados con el programa "De Primera Mano" y aclaró rumores de que padece alzheimer, puesto que de ello se habló en distintos medios de comunicación y portales de noticias. "¿Qué yo tengo alzheimer? Bueno pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos que no tengo alzheimer", refirió.

Pinal contó que ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19) ha permanecido encerrada en su hogar. "Estar en mi casa, sí, no es la idea, pero no he salido para ningún lado, estoy con cuidado nada más, yo me encuentro bien estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está muy raro todo".

Y pese a que ha sido hospitalizada por problemas en la vejiga, al respecto dijo también que se encuentra supervisada y en constantes revisiones médicas. Hay que recordar que doña Silvia sufrió una fuerte caída en su casa, en Ciudad de México, a finales de abril pasado (2020), por lo que tuvo que ser operada, afortunadamente pronto pudo recuperarse y hoy está mejor que nunca.

