Silvina Pinal Pide a Frida Sofía resolver sus problemas con Enrique Guzmán alejada de los medios

México. La actriz y productora Silvia Pinal, abuela de Frida Sofía, ya dio su opinión acerca del problema por el que pasa su familia en el sentido de que Enrique Guzmán, su exesposo y abuelo de Frida, le habría hecho tocamientos indebidos en su infancia.

A través de un comunicado de prensa, la señora Pinal le expresa a su nieta Frida Sofía que le de oportunidad de abrazarla, pero también le pide que resuelva los problemas con su abuelo Enrique en privado y alejada de los medios de comunicación.

Doña Silvia se había mantenido hasta el momento sin dar alguna opinión respecto al problema por el que pasa su familia y desencadenaron las declaraciones que Frida Sofía hizo en el programa De Primera Mano, respecto a que su abuelo le habría hecho tocamientos indebidos en su infancia.

En el mismo escrito, Silvia Pinal, quien tiene 89 años de edad, se muestra preocupada por lo referido anteriormente y también pide a los medios que respeten este problema y memto dificil por el que pasa su familia y refiere que su compromiso es buscar el diálogo y responsabilidad para resolver cualquier tipo de desavenencia.

Frida Sofía ha dicho también que se encuentra triste y herida por muchas cosas, y luego de que su mamá Alejandra Guzmán le expresa en un video que se acerce a ella y puedan platicar y arreglar los problemas, le contestó que ya pare la farsa y acepte que ella también fue abusada "en muchos sentidos" por su padre Enrique Guzmán.

Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfectamente quien es él. Sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela. Llorabas de pensar en sus ojitos morados", expresó Frida a Alejandra.

Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara", le dice también Frida a su mamá.