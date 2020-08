Simon Cowell en el hospital tras fracturarse la columna

Estados Unidos.- Aunque hacer ejercicio para mantenerse en forma y con la mente ocupada pueda parecer una muy buen idea durante esta cuarentena, quien no la pasó nada bien fue Simon Cowell, el juez del programa de talentos estadounidense "America's Got Talent", quien fue a dar hasta el hospital al fracturarse la columna mientras hacía ejercicio en casa

El presentador de televisión estadounidense sufrió una fuerte caída de su nueva bicicleta eléctrica mientras se ejercitaba en su casa de Malibú, California, Estados Unidos, y la gravedad de la lesión fue tan fuerte que tuvo que ir a parar hasta el nosocomio para ser intervenido quirúrgicamente.

Según información del medio estadounidense "The Hollywood Reporter", este es el motivo por el cual Cowell no había estado formando parte de las grabaciones de esta semana del programa "America's Got Talent", puesto a que necesita recuperarse en casa del accidente que sufrió mientras se ejercitaba.

Simon se cayó de su bicicleta el sábado por la tarde mientras probaba su nueva bicicleta eléctrica en el patio de su casa en Malibú con su familia", dijo un portavoz del ejecutivo, quien también detalló que se había lastimado la espalda y lo llevaron al hospital. "Está bien, está en observación y en las mejores manos posibles", añadió.

Simon Cowell fue intervenido de urgencia tras sufrir una fuerte caída. Foto: Instagram

La noticia del accidente que sufrió el conductor de programas no pasó de larga entre sus compañeros y colegas de trabajo, pues entre grabaciones le echan de menos, tanto que han compartido imágenes de su ausencia en el set con lindos mensajes de ánimo para su compañero.

La actriz y conductora de televisión, Sofía Vergara, compartió a través de su cuenta oficial en Instagram una fotografía en la que ella Heidi Klum y Howie Mandel hacen un gesto para destacar la ausencia de su compañero, con un mensaje en el que se expresó: "¡Extrañamos a nuestro jefe! ¡Vuelve pronto, Simon Cowell!", se lee.

Así extrañan a Simon Cowell en el set de "AGT". Foto: Instagram

De acuerdo con información que compartió el medio TMZ, la operación a la que Simon Cowell se sometió tuvo una duración de seis horas y de momento se desconoce qué es lo que pasará con su trabajo, pues el show "America's Got Talent" está programado para reanudar su transmisión en vivo el próximo 11 de agosto.