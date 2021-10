Simon Grossmann promociona su álbum, Bahía Margarita

Con un toque fresco, moderno y tropical, adjetivos que describen su esencia en la música, el cantante venezolano Simon Grossmann continúa promocionando su tercer álbum, titulado Bahía Margarita, un proyecto que nació justamente en pandemia y que ha sido muy bien recibido por su público. En entrevista por vía Zoom, el cantautor, mejor conocido por su tema, Agüitaecoco, habló de más detalles de su álbum, su carrera en la música y de su próxima visita a México.

Sus inicios en la música

Simon Grossmann tiene un corto camino recorrido en la música de apenas cinco años. Detalló cómo fue su acercamiento a la industria.

“Cuando aún estaba estudiando la universidad, ya tenía mi primer disco y luego vinieron muchas oportunidades, pero a la hora de graduarme me pregunté si debía buscar trabajo o seguir en la música, y sentí ese llamado tan fuerte que era a la música a lo que me quería dedicar. Gracias a Dios, la música me ha regalado muchas cosas bonitas, pero también malos ratos, pero la mayoría son positivos y probablemente voy a seguir haciendo música por el resto de mi vida.”

Y es que Simon asegura que ha tenido mucha suerte en esta carrera, que lo llevado a lugares increíbles y a conocer gente importante, a quien además respeta mucho.

El álbum: Bahía Margarita

El 21 de mayo de este año salió a la luz su tercer álbum, que escribió en medio de la pandemia y el encierro.

“Bahía Margarita me llevó a imaginar y soñar que estaba en otro lugar, en una isla tropical y mágica, y desde ese mismo espacio fue donde empecé a escribir las canciones. Cada una tiene su propia animación para que la gente que ve los videos se sienta como que está en ese lugar. El álbum tiene 13 canciones y el sencillo más reciente se llama Vicio. Lo grabamos con un rapero de Venezuela que tiene una trayectoria muy grande, y eso me tiene realmente fascinado. Los sonidos de las canciones son frescos y sus letras siguen teniendo un aspecto nostálgico, no es moderno por la letra, pero sí por el sonido.”

Grossmann explicó también que en el disco viene con dos videos oficiales, que separó en capítulo 1 y capítulo 2. El primer capítulo se llama Daikirí y el dos lo denominó Vicio. En estos videos se muestran a una persona caminando en la playa que se encuentra a una chica, lo cual representa ese realismo y surrealismo que tiene el disco y que además es precisamente la intención principal detrás de todo el álbum.

Apasionado del mar

En cada una de las canciones del venezolano el mar es su principal inspiración, su lugar favorito y fuente de energía.

“El mar y todo lo que sea tropical me fascina, y eso tiene que ver porque pasaba mucho tiempo en la playa, en una isla que se llama Bahía Margarita, cerca de Venezuela, de donde soy originario, y precisamente de ahí viene también el nombre del disco. Mis primeros recuerdos en la música son cerca del mar y me encanta vivir muy cerca del mar. Eso lo heredé de mi mamá. El mar me llena de energía y es por eso que mis canciones hablan del mar.”

Visitará México en noviembre

El cantautor, que se visualiza en los próximos años haciendo giras extensas y tocando en arenas y festivales importantes, adelantó también que vienen colaboraciones con varios artistas que admira.

“Hacer colaboración no solo es cantar con un artista, yo lo veo como un trabajo de muchas colaboraciones entre el productor y con la banda que me acompaña, es por eso que siempre estoy colaborando.”

Con respecto a fechas y presentaciones, dijo que se está concretando una para México en noviembre, y en febrero del 2022 empezará gira por Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Aprovechó también para agradecer a todas las personas que siguen su música y a quienes compran un boleto para verlo en vivo. Asimismo, los invitó para que lo sigan en sus redes sociales.