¿Simple casualidad? El video de Bon Jovi donde apareció el ex presidente de México Ernesto Zedillo

¿Qué tanto podría influenciar una agrupación musical, en una campaña electoral a la presidencia de un país? ¿Y si esa banda se trata de Bon Jovi? Hace unos sexenios presidenciales, el ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León, apareció en un video musical de la banda de rock estadounidense antes mencionada, liderada por el músico, compositor y productor discográfico John Francis Bongiovi Jr., mejor conocido como Jon Bon Jovi.

Por allá en 1994, la agrupación Bon Jovi lanzó su álbum recopilatorio "Cross Road", que incluye la exitosa power ballad "Always", canción que sirvió como sencillo para promocionar el álbum.

El tema musical "Always" fue publicado el 8 de agosto de aquel año, en vísperas de las elecciones federales de México de 1994, que se realizaron el domingo 21 de agosto. Cabe recordar que en ese momento, se vivía una tensión política en el país, tras el asesinato del candidato a Presidente de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras su asesinato en el barrio Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, México, el entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, nombró a Ernesto Zedillo como el candidato del PRI, quien aparece en el audiovisual "Always" de Bon Jovi.

Al inicio de dicho video musical, que al día de hoy tiene más de 809 millones de reproducciones en la canal de YouTube de la banda (formada en 1983 en Nueva Jersey), aparece una propaganda de la entonces campaña a la presidencia de Ernesto Zedillo. ¿Fue simple coincidencia? Aunque al tratarse de política, no podría tratarse de casualidad.

Si fue una estrategia publicitaria del Partido Revolucionario Institucional...¿cuánto habrán pagado por esos tres segundos?

Propaganda de Ernesto Zedillo en el video de Bon Jovi.

Y como un dato curioso, el videoclip fue filmado en la frontera entre México y Estados Unidos. En una entrevista para la revista Hit Parade, Jon Bon Jovi comentó que las grabaciones se realizaron en Tijuana, Baja California, la ciudad donde fue asesinado el candidato Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, cuando llevaba a cabo un mitin como parte de su campaña.

En la jornada electoral de 1994, fue electo Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. Tuvo como contendientes:

Diego Fernández de Cevallos - PAN

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano - PRD

Cecilia Soto González - PT

Jorge González Torres - Partido Verde Ecologista

Rafael Aguilar Talamantes - Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional

Álvaro Pérez Treviño - Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

Marcela Lombardo Otero - Partido Popular Socialista

Pablo Emilio Madero - Unión Nacional Opositora

¿Pudo Bon Jovi haber influido en el voto de los jóvenes?

Otra de las preguntas que surgen ante la aparición de Ernesto Zedillo en el video "Always" de Bon Jovi, es qué tanto pudo influir en los jóvenes de aquella época, a la hora de elegir a que candidato darle su voto.

De acuerdo con Convergencia, revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el volumen número seis titulado "Elecciones: jóvenes y política", publicado en septiembre de 1999, se publicó un análisis de la participación de los jóvenes en las elecciones federales de 1994, como antesala de las elecciones donde fue elegido el panista Vicente Fox.

Ernesto Zedillo fue Presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. Foto: AP

Según datos de esta revista, obtenidos de una encuesta realizada a personas que participaron en aquellas elecciones, el 39.6 por ciento de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, votaron por Ernesto Zedillo, mientras que el 31.4 por ciento, por su adversario más fuerte, Diego Fernández de Cevallos. Un 16.8 por ciento de este grupo de población, emitió su sufragio a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En un grupo de la población entre los 30 y 49 años de edad (otro rango de edades de personas fans de Bon Jovi), el 49.4 por ciento votó por Ernesto Zedillo, mientras que el 25.3 por ciento, por Diego Fernández de Cevallos.

Por otra parte, el video de Bon Jovi no trata de política, solo se usaron esos tres segundos con la propaganda del ex Presidente Zedillo.

"Always" fue compuesta y grabada en un principio, para la película "Romeo its bleeding", sin embargo, a la banda no le agrado la película y decidieron sacar la power ballada de la banda sonora. Al permanecer guardada por un buen tiempo, fue utilizada como canción principal del álbum recopilatorio "Cross Road".

Tanto la canción como el videoclip, tratan de una persona quien no pueden olvidar a un amor, por lo cual, lo persigue y asecha. Contó con las participaciones de la actriz y bailarina Keri Russell, la actriz Carla Gugino, y los actores Jason Wiles y Jack Noseworthy. En la melodía se pueden escuchar frases como: "ya no soy tan bueno cómo era" o "si me pides morir por ti, lo haría".