"Simplemente me dejó de hablar", Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, desaíra al compositor Raymix

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación el cantante y compositor mexicano Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, creador de la electrocumbia, mencionó a varios artistas que lo han desairado y se han negado a colaborar con él, como es el caso de la joven cantante Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueran actores de la época de oro del cine mexicano e íconos de la música ranchera.

Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante, pero pues simplemente me dejó de hablar.

Raymix buscaba realizar una colaboración con la llamada "Princesa de la música mexicana", sin embargo, no recibió respuesta alguna pese a la amistad entre ellos. Asimismo, el cantante de 30 años de edad y originario de San José el Vidrio, Estado de México, rememoró unas palabras del papá de Ángela Aguilar, con respecto al trabajo musical que realiza.

"Hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que él no admira a la gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero es un tipo de música diferente".

Otro de los famosos que han desairado a Raymix, fue el cantante colombiano Sebastián Yatra, a quien le mandó "una gran canción", pero no le gustó. "Hablé con Guaynaa, me contestó, le hice un remix a su canción 'Monterrey', me quedó increíble, no me la aprobaron, no sé por qué no les gustó".

Edmundo Gómez manifestó que "me la he visto difícil", ya que hay muchas personas en la industria musical "que no cree en la cumbia, porque piensan que la cumbia es un género popular, del barrio, de la gente pobre, me han declinado muchas veces, pero yo sigo ahí, buscándole".

En su charla con los reporteros de espectáculos, reveló el desaire que más le ha dolido, el cual fue de la conocida agrupación Los Ángeles Azules.

Contó que hace unos años ocurrió una situación que provocó la molesta de del grupo originario del barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Al no haber sido aprobada su visa, "no pude ir a cantar con ellos, anuncié en redes no podré ir y se enojaron".

Reconoce haberse equivocado al decirle a la gente que si iban a verlo, podían pedir sus boletos de vuelta, "yo me equivoqué, he hecho canciones con ellos y una me la grabaron, íbamos a hacerla y ya no la quisieron hacer".