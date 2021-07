"Sin dinero, ni bienes", así vive Rafael Inclán a sus 80 años de vida y con 52 de carrera

México. Aunque parezca difícil de creer, el primer actor Rafael Inclán, de 80 años de edad y con casi toda una vida dedicado al ambiente del espectáculo, vive al día, no tiene dinero, ni bienes, lo confiesa él mismo en entrevista con el programa Hoy.

Inclán tiene 52 años dedicado a la actuación y ha hecho reir a varias generaciones en el cine, teatro y televisión de México, y aunque nunca se ha quejado por falta de trabajo, lo cierto es que no ha ahorrado y lo que gana se lo gasta en darse gusto en lo que quiere.

Don Rafael, con el humor que lo caracteriza, menciona que no cuenta con ahorros ni bienes que heredar a sus familiares, ya que todo se lo ha gastado constantemente a lo largo de su vida y no se define como una persona ahorradora.

Foto de Instagram

El testamento sí, pero qué heredar. Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador o nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar.”