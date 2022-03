"Sin duda somos un gran equipo", Alessandra Rosaldo celebra 16 años junto al actor Eugenio Derbez

Cabe mencionar que este aniversario no podrán estar juntos, ya que Alessandra Rosaldo está en México trabajando en la gira "2000's Pop Tour" y Eugenio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en la ceremonia de los Premios Óscar, puesto que la película "CODA", donde actúa el mexicano, está nominada a tres premios de La Academia: mejor película, mejor actor secundario, por la interpretación del actor sordo Troy Kotsur, y mejor guion adaptado.

Asimismo, la cantante originaria de la Ciudad de México y de 50 años de edad, dijo que no hay palabras que puedan expresar el orgullo que siente al ver a su esposo Eugenio Derbez , realizar cada uno de sus sueños.

La también cantante Alessandra Rosaldo , integrante del dúo musical Sentidos Opuestos , dedicó un especial mensaje al padre de su hija, con motivo de sus 16 años juntos , manifestando que un 27 de marzo, de hace ya 16 años, comenzó su historia de amor, "nuestras miradas se cruzaron y nuestras vidas cambiaron para siempre, nos enamoramos profundamente y no hubo manera de evitarlo".

Francisco Inzunza

