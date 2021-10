¡Sin escrúpulos! Tunden a Ozuna por publicar foto íntima con su esposa en Instagram

Puerto Rico.- El pasado 2020, el cantante puertorriqueño Ozuna decidió dar el siguiente paso en su relación con Taina Marie Meléndez, su novia de ocho años y madre de sus dos hijos, momento desde el que lo han compartido absolutamente todo en las redes sociales.

Pero en esta ocasión al artista se le fue la mano y es que compartió una íntima fotografía al lado de su esposa que le valió la censura de la plataforma. No conforme, decidió volverla a publicar y los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Resulta que Ozuna compartió una fotografía desde el baño con su futura esposa, pero no cualquier imagen, una donde están sentados sobre la taza del baño haciendo sus necesidades y desató todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas.

Sin escrúpulos, el puertorriqueño utilizó la imagen como una prueba de amor, pero esto a Instagram no le gustó ni tantito, por lo que de inmediato la restringió, pero el enojo de él valió más, pues consideró que no estaba haciendo nada malo, así que volvió a subirla.

Los comentarios fueron duros bajo la publicación y es que a sus seguidores no les pareció adecuado que el intérprete comparta contenido de tal tipo, mucho menos con su esposa, a quien aseguraron, debería respetar, pues la estaría exponiendo demasiado.

Aunque por un lado algunos lo atacaron, hubo quienes no contuvieron las carcajadas y explicaron que es el tipo de amor que necesitan en la vida. "Si eso no es el amor que me darán, no quiero nada", escribió un usuario de Internet.

Es más que claro que entre Ozuna y su novia existe mucha más confianza que cualquier pareja, tanto que hasta van al baño a hacer sus necesidades juntos y se fotografían