Sin miedo al qué dirán, Maribel Guardia sujeta una pitón con ambas manos (FOTO)

México.- Las redes sociales nos traen contenido muy diverso, desde temas serios, pasando por virales, hasta celebridades involucradas en situaciones de todo tipo intentando que el foco público se posicione sobre ellos, tal es el caso de la guapa Maribel Guardia, que sin verguenza se dejó ver en una fotografía sujetando con ambas manos una pitón.

En la imagen se ve a la bella actriz y cantante de 61 años de edad enfundada en un atractivo, pero elegante vestido color amarillo, mientras se encuentra de pie en un jardín con las dos manos muy ocupadas con la serpiete.

Este tipo de reptiles se caracterizan por su gran tamaño, además de no contar con veneno, pero en cambio, tienen una gran fuerza capaz de romper huesos de animales más poderosos en el papel, e incluso de humanos, para despues tragarlos completos.

Tan bella como solo ella sabe, la nacida en Costa Rica, ex de Joan Sebastian luce la ropa con una belleza que pocas mujeres pueden presumir incluso en sus 20s, destacando su bien cuidada silueta y un gran escote que sus millones de seguidores y seguidoras agradecieron.

Hasta el momento la foto subida por Maribel Guardia acumula en tan solo unas horas de publicada en su cuenta oficial de Instagram más de 41 corazones (me gusta), así como más de mil cien comentarios, la gran mayoría halagándola.

Cabe resaltar que la actriz de películas como "Los 6 mandamientos de la risa" y "Las traigo muertas" bloqueó los comentarios en esa publicación, pues aunque la mayoría de estos eran positivos, hubo quienes la compararon con la culebra, e incluso, escribieron con doble sentido.

"Idénticas, parecen gemelas", "me gusta la culebra de amarillo que carga a la otra culebra", "Tú casa no es su hábitat. que carajos tienen estas personas en su cabeza por sus benditos caprichos", son solo algunos de los comentarios que se puden leer.

Al subir la foto, quedó claro que la madre de Julián Figueroa, Maribel Guardia, no tiene miedo al qué dirán, pues no todas las personas están familiarizadas con ese tipo de mascotas, que si bien, puden tenerse legalmente usualmente no viven en adecuadas condiciones según sus necesidades de humedad, temperatura, iluminación y alimentos.

