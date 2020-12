México.- La artista mexicana Matilda la muerta, reconocida por ser una tatuadora profesional y la hija de la periodista de espectáculos Mónica Garza, ha causado gran sensación en las redes sociales al aparecerse en su cuenta de Instagram y posar sin nada, logrando robarse la atención de todos al mostrar los preciosos tatuajes que tiene alrededor de su cuerpo.

Matilda compartió con sus fanáticos que será el próximo año 2021 cuando aprenda a amarse a así misma, logrando así recibir casi dos mil reacciones a tan sólo unas horas de haber compartido la fotografía en donde luce tus tatuajes, así como varios halagos por parte de sus seguidores, que en la plataforma de fotografía suman 81 mil.

La también influencer, cuyos servicios son ofrecidos a través de su cuenta en la plataforma, mostró algunos de los tatuajes que se ha hecho a lo largo de su cuerpo, siendo uno en estilo egipcio el que se ha robado la atención de todos, ya que podemos entender que cuenta una historia de aquella época y está realizado de una manera impecable.

Luciendo a natural, con un poco de delineador en los ojos y unas cejas muy bien pintadas, Matilda también compartió con sus seguidores todos los piercings que tiene, como un septum, labret y nez. No sin dejar de lado el tatuaje en forma de cruz que tiene en una de sus mejillas.

¡Sin nada! Matilda la muerta causa sensación con sus tatuajes. Foto: Instagram

Asimismo, podemos observar algunos otros diseños como en su cuello, de una figura extraña, en sus brazos, sus manos, su abdomen y algunas partes de sus piernas, los cuales hemos visto en más de una ocasión gracias a las fotografías que comparte a través de Instagram. Al ser una artista de este arte no puede evitar hacer algunos diseños en su cuerpo y sin duda se ha lucido con estos.

Para los que no la conocen todavía, la joven Matilda, reconocida en Internet como Matilda la muerta, tiene 23 años de edad y una mujer amante del arte gótico, hija de la popular periodista Mónica Garza y en Instagram comparte con sus seguidores los diseños que realiza, de esta manera dando a conocer su trabajo.

Además de expresar su arte y expresión corporal, a su corta edad es una reconocida tatuadora de la Ciudad de México y trabajadora de un importante estudio del lugar. Se sabe también que es una mujer que mantiene una dieta vegana, así como una gran defensora de los derechos de los animales, sin dejar de lado su amor por el arte de los tatuajes.

Recientemente, y de manera sorpresiva, Matilda dio a conocer que se comprometió con Leonel Vega, quien la sorprendió durante la celebración su cumpleaños número 23 al darle el anillo y, aunque ambos estuvieron separados por un buen tiempo, han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad.

Con 23 años de edad, Matilda la muerta es una tatuadora profesional. Foto: Instagram

Ella como siempre, dio el anuncio a su manera y escribió: "Cambiaste la historia de mi cumpleaños y la de mi vida. Mi mejor regalo siempre serás tú, te amo con toda mi alma. Gracias por darme todo lo que no podría imaginar", agregando al final de su descripción el emoji de un anillo de compromiso.

Su ahora prometido, por su parte, acudió a sus redes sociales, lugar donde se hace llamar Necrófago Fénix, para dedicarle un mensaje de amor a su amada y escribió: "un año más de nuevas enseñanzas y aprendizajes. Un año más cerca de la muerte. Tienes un camino difícil pero no te has rendido ni bajado la mirada, te has vuelto más fuerte y has demostrado la persona extraordinaria que eres. Ahora sabes que nada podrá contra ti y que continuarás hasta el final. Recuerda que no todo es oscuridad y cuando solo lo veas así estaré ahí para apoyarte y cuidarte siempre en todo momento, crucifiquemos todas las cosas malas y veámoslas arder juntas".

Sobre el anuncio de su compromiso, la periodista Mónica Garza, no ha hecho declaración alguna, pero seguramente estuvo de lo más feliz con la noticia de que su hija, fruto de su amor con el productor de comerciales Pedro Ávila, muy pronto se convertirá en una mujer casada y seguramente en madre dentro de los próximos años.