Sin pelos en la lengua. Érika Zaba rompe el silencio sobre el pleito con OV7

Érika Zaba de 43 años de edad deja en claro como es la realidad sobre la situación que enfrenta en estos momentos OV7, ya que mucho se ha cuestionado sobre el distanciamiento entre ellos.

Para quienes no lo saben desde la gira del 90's Pop tour, la agrupación se enojó con Ari Borovoy y aunque las diferencias se arreglaron en privado, una vez más surgieron rumores de pleito y Érika Zaba le puso un alto.

He decidido hacer este video, porque siempre he sido directa y honesta con ustedes y quiero contarles muy brevemente mi sentir y mi pesar de lo que está pasando en este momento con el grupo. Para nadie es un secreto que hemos estado teniendo momentos complicados últimamente y la verdad es que les confieso que me cuesta trabajo ser clara y contarles un poquito lo que está pasando con la claridad que se merecen sin quebrarme, dice Érika Zaba en su video.

Y es que para muchos Érika Zaba es la más neutral de la agrupación, por lo que decidió romper el silencio de una vez por todas.

Yo estoy convencida de que si esto lo arreglamos en privado lo vamos a conseguir, como ya nos había sucedido antes, dijo Érika Zaba.

Aunque a muchos les gustó el video de Érika Zaba otros dejaron en claro que la rubia solo cantinfleo, y no dijo nada en claro.

"La neta eres la más neutral, la menos chismosa la más pacífica así que te amamos", "Todo de acaba, nada en esta vida es para siempre es momento de decir adiós", escriben los usuarios.