Sin pena alguna cantante muestra su celulitis

Anitta, conocida en Brasil como una de las estrellas pop más famosas, causó controversia con su más reciente videoclip "Val Malandra" el cual cuenta con más de 68 millones de vistas y 200 mil comentarios.

Además de que la canción tiene buen ritmo se muestra el espectacular cuerpo de la joven además de mostrar su celulitis con orgullo.

En la primera toma del video se puede apreciar el trasero de la intérprete, en el cual se puede ver las celulitis de la joven de 24 años de edad, cosa que no le preocupó y siguió moviéndose.

Además, también aparecen varias mujeres con diminutos bikinis, las cuales estan tomando el sol en las azoteas de las famosas Favelas bailando al ritmo del exitoso tema.

The Guardian referido por El Heraldo, mencionó que otra de las polémicas acerca del video "Vai Malandra" aparece el fotógrafo americano Terry Richardson quien fue acusado de abuso sexual varias veces además de ser vetado en octubre por las revistas Vogue y Vanity Fair.ente".

Iggy Azalea molesta

La cantante Iggy Azalea desató hace un mes muchas críticas y polémica por unas fotos, tras dejarse ver en un diminuto bikini rojo que dejó al descubierto las imperfecciones de su colosal trasero.

Ahora calla la boca de todos aquellos que despotricaron en contra de ella con un muy sensual video.

La sexy cantante compartió con sus seguidores de Instagram, un muy provocativo video, donde aparece usando una embarrada licra y unos zapatos de enorme plataforma, sacudiendo su tremenda retaguardia a ritmo de twerking.

Es muy buena para bailar y deja en claro que no le importan las críticas hacia su monumental trasero.

Hija de Laura Bozzo también estalla contra este terror de las mujeres

Hace unos días la revista TV Notas publicó unas fotografías de Alejanda de la Fuente, la hija de Laura Bozzo donde se podía ver que su cuerpo no es perfecto, pues claramente se le miraban celulitis en su trasero.

Ante esto, la modelo que ya posó para la revista del conejito, indicó que está en shock por estas fotos y expresa que están truqueadas.

“Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así”, dijo.

La hija de la presentadora peruana teme que esto pueda afectar su carrera como modelo, en la cual le ha ido bien.

“Mi imagen queda mal en todo el mundo”, comentó la joven, y dijo que su madre se hará cargo de las medidas legales.

“Mi mamá se hará cargo, porque no sé qué hacer, nunca me pasó algo así. Voy a mandarles fotos mías (se toma) para que vean cómo estoy, son sin filtro”.

Remedio contra la celulitis

Lucir un cuerpo sin celulitis para muchos puede ser muy complicado, principalmente para las mujeres que les gusta mostrar sus piernas, ya que es ahí donde frecuentemente aparecen las celulitis o la piel de naranja. La celulitis es una alteración en la circulación de la capa grasa, llamada hipodermis. Cuando el tejido graso crece y las paredes laterales se engrosan forman esos “hoyuelos” característicos. Es importante tener hábitos saludables, como una adecuada alimentación y ejercicio para evitar las celulitis.

Té verde. Ingerirr una taza de té verde al día, además de ayudar para adelgazar, también ayuda a eliminar la grasa sobrante en el organismo, así que no lo pienses y toma té verde diariamente.



