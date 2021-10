¡Sin piedad! Kim Kardashian West ataca brutalmente a una de las familias famosas en su monólogo Saturday Night Live

Estados Unidos.- Kim Kardashian se llevó la noche con un épico monólogo Saturday Night Live, donde atacó sin piedad a su familia, burlándose de de sus seres más cercanos y querido, incluso de sí misma, por lo que el publicó la adoró.

Sus víctimas fueron, su ex Kanye West, su padrastro Caitlyn Jenner, el novio "buscador de oro" de su madre, Corey, y el avergonzado OJ Simpson. "Lo sé, estoy sorprendido de verme aquí también", dijo Kim.

Cabe recordar que el padre de Kardashian West, Robert Kardashian, trabajó en el equipo de defensa de OJ Simpson cuando fue juzgado por los asesinatos de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman.

El amigo de la familia Simpson fue absuelto, pero un jurado de un tribunal civil lo declaró responsable y le ordenó pagar 33,5 millones de dólares, según lo informado por The Sun.

Incluso su ex, Kanye West, no escapó a un interrogatorio, a pesar de que se separaron en buenos términos.

"Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. "El hombre negro más rico de Estados Unidos, un genio legítimo con talento que me dio cuatro hijos increíbles”, fue lo que dijo al explicar por qué solicitó el divorcio

"Cuando me divorcio de él tienes que saber que todo se reduce a una cosa: su personalidad".

La multimillonaria se defendió de ser una "cazafortunas" y le disparó al chico de juguete de su madre, Corey Gamble.

"Lo único de lo que estoy realmente orgullosa es que nadie podría llamarme buscador de oro", dijo Kim.

"Honestamente, no estoy seguro de cómo te conviertes en uno. Así que le pregunté al novio de mi mamá, Corey", remató

Kris fue criticada por la sorprendente transición de Caitlyn Jenner después de 25 años de matrimonio.

Dijo lo afortunada que era de no haber sido nombrada "Karen" por Kris - quien ha nombrado a todas sus hijas con la letra "K" - Kim dijo: "No sé cómo vio venir a esa y no a Caitlyn".

La madre de cuatro también se burló de sus hermanas Kourtney y Khloe Kardashian por intentar parecerse a ella, mientras bromeaba: "Soy mucho más que las fotos de referencia que mis hermanas le mostraron a su cirujano plástico".

Según una fuente cercana a Kim, los escritores de Saturday Night Live estaban "impresionados" con lo mucho que ella estaba "dispuesta a burlarse de sí misma".

En una serie de divertidos bocetos, Kim interpretó a un juez de televisión en un spin-off de The People's Court, titulado The People's Kourt, protagonizado por Kourtney Kardashian.

Khloe Kardashian y Kris Jenner se interpretaron a sí mismos durante el falso drama legal familiar.

Y los fanáticos se sorprendieron cuando Kim compartió un beso con Pete Davidson mientras interpretaba a la princesa Jasmine.

