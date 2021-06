Sin piedad alguna, Frida Sofía ataca a su mamá Alejandra Guzmán: "tiene el corazón negro de maldad"

Fue en abril pasado cuando la influencer Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, aseguró que cuando tenía cinco años de edad sufrió de abuso sexual de parte de su abuelo materno Enrique Guzmán. Estas fuertes declaraciones las hizo durante una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante.

La nieta de la actriz Silvia Pinal demandó a su mamá y a su abuelo por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

Recientemente a través de su cuenta en Instagram, Frida Sofía lanzó unos nuevos ataques en contra de su mamá Alejandra Guzmán, refiriéndose a ella como el "monstruo" que la destruyó desde su infancia. La también hija del empresario Pablo Moctezuma recompartió un mensaje que dice:

Que asco que una persona por ser artista, quiera mostrarse como una buena persona cuando tiene el corazón negro de maldad, destruyendo un ser humano desde su niñez.

En uno de los videos que compartió en su post en Instagram, Frida Sofía recordó el supuesto amorío que su mamá tuvo con su entonces novio Christian Estrada.

"De todo esto deduzco la gran envidia por su hija, se cree una escuincla de 15, ¿cómo pueden existir seres tan retorcidos en todos los sentidos que tapan su caca?". Asimismo en el mensaje que publicó Frida Sofía, señala que las personas ya "se dieron cuenta de la verdadera personalidad y del monstruo que se oculta tras la fama".

Antes de que sus abogados en la Ciudad de México formalizarán la demanda por abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar, Frida Sofía compartió un video donde expresó:

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto, que me marcaron y me afectan todos los días de mi vida, busco justicia no venganza".

