Sin piedad alguna, Niurka tunde a Paulina Rubio por desairar a Alejandra Guzmán, "una majadera"

Como coloquialmente se dice, Niurka Marcos no tiene pelos en la lengua. Algo que caracteriza a la vedette cubana, conocida como "la mujer escándalo", es que opina de cualquier situación dentro del ambiente artístico, como lo hizo recientemente con respecto a los supuestos desaires que Paulina Rubio le hizo a Alejandra Guzmán.

Las cantantes mexicanas, conocidas como "La chica dorada" y "la reina de corazones", llevan a cabo el "Perrísimas Tour", donde interpretan los grandes éxitos de su trayectoria musical y además, comparten el escenario en una parte del show.

Hace unos días, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron el primer concierto como parte de su tour en Orlando, Florida, Estados Unidos. En redes sociales, se viralizaron unos videos donde se muestra la actitud grosera que tuvo la Pau con la hija de la actriz Silvia Pinal. La intérprete de "Eternamente bella" trataba de interactuar con "La chica dorada", sin embargo, ella simplemente la ignoraba.

En un encuentro con reporteros de espectáculos, Niurka halagó a Alejandra Guzmán y arremetió en contra de Paulina Rubio, quien formó parte de la agrupación musical Timbiriche.

El artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención.

La ex esposa del productor de televisión Juan Osorio (padre de su hijo Emilio Osorio), mencionó que la Guzmán canta, interpreta, es una reina y respeta a su público.

Asimismo, la ex pareja sentimental del actor y cantante Bobby Larios, describió a Paulina Rubio como una persona majadera, quien no canta tanto y no es tan talentosa.

"Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque el público vio eso y no le gustó y dicen: 'a la ver..., se acabó la colaboración', ella ha sido una majadera con todo el mundo".

Leer más: Martha Higareda le restriega en su cara a Yanet García, su relación con su ex novio Lewis Howes

Con el temperamento que la distingue, Niurka dejó muy en claro que si ella compartiera el escenario con Paulina Rubio y le hiciera esos desplantes, sin pensarlo dos veces la evidenciaría ante el público.

"Yo le digo al público: 'miren a esta chiquita bobita, culicaga..., pend..., que no canta, que me está haciendo el feo, estoy aquí por la disquera, porque tengo que cumplir con un contrato, pero lo que tengo que aguantarle a esta pend...'".