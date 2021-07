¡Sin piedad alguna! Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, "destroza" a Marjorie de Sousa

Hace unos días la actriz Marlene Favela celebró el bautizo de su hija Bella; la actriz venezolana Marjorie de Sousa y su Matías estuvieron entre los invitados. En la cuenta de Instagram del show "Suelta la sopa" de Telemundo, se compartió un video del también hijo del actor Julián Gil, donde se mostraba lo mucho que ha crecido.

En las imágenes se ve al pequeño Matías Gregorio de cuatro años de edad divertirse con un payaso, imágenes que provocaron tristeza y enojo a la vez en Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, quien arremetió contra Marjorie de Sousa por no permitir que Matías conviva con su familia paterna.

"Hasta hoy ha sido una mentira tras otra, esa jamás podrá abrir la boca, por eso vive escondida, cero argumentos", expresó Patricia Ramosco.

"Qué guapo y grande está Mati, estás haciendo un excelente trabajo como mamá", le escribió un usuario de Instagram a Marjorie de Sousa. Asimismo otra persona manifestó: "Dios libre a Mati eternamente de la familia paterna que le tocó".

Ante estos comentarios, la hermana de Julián Gil dijo:

Dios libre al niño de todo el sufrimiento y traumas que gracias a la madre tendrá, porque no siempre tendrá cuatro años, un día entenderá.

Cabe recordar que tras su separación, Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzaron una batalla legal en los juzgados con respecto a la manutención y custodia de Matías. Al final de cuentas un juez le otorgó la victoria a la actriz y al galán de telenovelas lo dejaron sin la patria potestad de su hijo.

Hoy en día Matías Gregorio Gil De Sousa tiene cuatro años de edad y en este tiempo, han sido contadas las veces que Julián Gil ha podido estar con él. En una entrevista para el matutino "Hoy", el actor comentó: "tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo, me encantaría extrañarlo".