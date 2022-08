¡Sin temor a la muerte! Así fueron los últimos días de la actriz y cantante Olivia Newton-John

La actriz y cantante británicoaustraliana Olivia Newton-John, murió a los 73 años de edad la mañana del pasado lunes. De acuerdo con su esposo John Easterling, falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, Estados Unidos, rodeada de familiares y amigos. "Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", expresó en un comunicado compartido en las redes sociales de su esposa.

Durante tres décadas, Olivia Newton-John, quien saltó a la fama luego de protagonizar la película musical "Grease", junto al actor John Travolta, luchó contra el cáncer de mama. En una entrevista para el programa "A Current Affair" del canal australiano Nine Network, la cantante Totti Goldsmith, manifestó que su tía tuvo varias complicaciones de salud, sobre todo cinco días antes de su deceso.

Asimismo, compartió cómo fueron los últimos días de Olivia Newton John. "No fue solo el cáncer, sino otras complicaciones, estar en un hospital y con un sistema inmunológico muy sensible, tuvo infecciones secundarias, se vino abajo en los últimos cinco o seis días".

Totti Goldsmith externó que no le sorprendió cuándo se enteró de que su tía había fallecido, pues toda la familia estaba consciente de lo enferma que estaba, "especialmente los últimos cinco días".

En sus últimos días, Olivia Newton-John ya no podía caminar. Su esposo John Easterling y su hija Chloe Rose Lattanzi, estuvieron a su lado en todo momento.

Cuando la actriz murió, Totti Goldsmith estaba en Australia, sin embargo, pudo comunicarse con su tía antes de morir, vía Facetime, gracias a John Easterling. "No pude llegar a Estados Unidos a tiempo y quería despedirme, así que le pedí que le acercara el teléfono a la oreja; le dije todas las cosas que tenía que decir".

De acuerdo con Totti, Olivia Newton- John manifestó que no le temía a la muerte, "le dije: '¿tienes miedo de morir?' y ella dijo: 'no tengo miedo, he hecho más en mi vida de lo que podría haber imaginado'".

En el comunicado que publicaron su esposo e hija, se resaltó que la actriz ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal, continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. "En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la Fundación Olivia Newton-John".