México.- Una de las mujeres con un físico de impacto dentro del mundo del espectáculo mexicano es la modelo, actriz y empresaria Bárbara de Regil, quien se ha destacado, además de su talento, por llevar una vida fitness, que no pierde la oportunidad de compartir con sus seguidores.

Aunque muchos sueñan con tener ese cuerpo muy bien definido y sin un poco de grasa, lo cierto es que no es como todos piensan, pues la misma Bárbara ha evidenciado a través de algunas fotografías en sus redes sociales que no es perfecto, pero no está mal que no lo sea, pues es así como debe ser el cuerpo humano.

A través de su perfil de Instagram, la estrella sorprendió al mostrar, sin pena alguna, cómo es realmente su físico, destapando las numerosas marcas de su abdomen. Bárbara mostró a detalle las estrías que tiene en el abdomen y declaró que ama su cuerpo así sin ser perfecto.

En un extenso mensaje en la descripción de la publicación, Bárbara de Regil explicó que por años realizó todo tipo de tratamientos y utilizó todo tipo de cremas por desesperadamente borrar aquellas marcas en su cuerpo, pero nada le funcionó, así que comenzó a ocultarlas de una u otra forma, pero luego entendió su propósito.

Sin temor al qué dirán, Bárbara de Regil muestra las estrías de su abdomen

Según externó, son marcas que sirven para comenzar a amarse a sí mismo y fue como a ella le funcionó, fue así como encontró más amor propio, principalmente por su físico. "Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Te amo con todo y tus 16 estrías", exclamó en la publicación.

Más de 338 mil me gustas recibió aquella publicación en donde se ve a Bárbara de Regil posando en traje de baño, presumiendo un abdomen marcado con todo y sus estrías, dejando en claro que el cuerpo es perfecto con todo y sus imperfecciones, enviando un mensaje de amor propio y empoderamiento femenino.

Te recomendamos leer: