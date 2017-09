Sinéad O'Connor, alegre por la muerte de quien ni imaginas

Sinéad O'Connor dio una reveladora entrevista a la televisión estadounidense, y pronto será transmitida.

“No me mantengo con vida por mí. Si fuera por mí ya me habría ido, directamente con mi madre (que está muerta)”.

Eso es lo que dice O'Connor, en el adelanto de la conversación en la que hace fuertes declaracines.

La famosa cantante luce con la cara desencajada, la mirada pérdida, la voz entrecortada, y la misma amenaza: cometer un suicidio.

Con esta decadente imagen de Sinéad O’Connor, Dr. Phil da un adelanto del que será el comienzo de su siguiente temporada en la televisión estadunidense.

De acuerdo al diario El País, se trata de la primera entrevista que la cantante irlandesa concede en televisión desde que el pasado 8 de agosto publicara en su perfil de Facebook un video que desató la alarma entre sus seguidores por sus mensajes suicidas.

En el avance que el programa ha dado por su canal de YouTube se puede anticipar que será una entrevista polémica y emocional.

“Estoy harta de que me definan como una loca, como una niña superviviente al abuso”, reprocha en el clip que dura casi dos minutos.

"A los 21 años lograste tener un tema como el más escuchado de mundo”, le dice el conocido Dr. Phil.

Ella responde: “Pero también me sentía como una impostora”.

En el avance del programa también asegura que se está cambiando de nombre: “Sinead O’Connor se ha ido”, sentencia la artista.

La charla, según se puede ver, se torna intensa, y viene una de las confesiones que no se esperan de ella.

"Lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta". Ella dirigía una cámara de tortura. Era una persona que disfrutaba lastimándote."

El adelanto de la entrevista deja respuestas en el aire como gancho para lo que se va a ver la noche de este martes.

Eso sumado al morbo que despierta su tórrida vida pronostica un éxito total en el estreno de la nueva temporada del show. Sobre todo si se tiene en cuenta que últimamente la intérprete, que ha sido diagnosticada de trastorno bipolar, se ha dedicado a publicar mensajes suicidas en sus redes sociales.

En 2015, fue localizada por la policía en un hotel de Dublín tras haber publicado que había tomado una sobredosis de pastillas; en 2011 colgó varios mensajes suicidas en Twitter; y en 2016 estuvo un día desaparecida, hasta que la policía de Chicago la encontró. “Has intentado quitarte la vida ocho veces en un año”, suelta Dr. Phil. Ella no responde con palabras, pero su gesto afirmativo y su mirada llorosa lo dicen todo.

O'Connor, una cantante polémica. Foto: Twitter

Durante el video hay momentos en los que se oye a O’Connor interpretar a capela Nothing Compares to You, la canción con la que conquistó a la industria de la música en 1990. “¿Quisieras estar muerta?”. La respuesta no se sabrá hasta que se emita el episodio en la televisión estadunidense.