"Sinergia" marca nueva etapa en la carrera artística de Myriam Hernández, "La baladista de América"

"Los conciertos en vivo son irremplazables, la emoción y el contacto en directo no se puede igualar, y por eso este tour ha sido bastante especial después de lo que fue el confinamiento. Pero los nervios y la expectativa siempre están, además de las ganas de mostrar las canciones nuevas y los arreglos que hemos trabajado con el equipo, mi productor musical, músicos, visualista, iluminadora, una parte técnica tan valiosa como el proceso creativo que implica en nuevo tour. Es muy emocionante lo que ha pasado".

Myriam Hernández contó que su álbum fue producido durante la pandemia , y eso influyó en la necesidad de hacer canciones que entregaran una esperanza, "como un mensaje más positivo y siempre inspiradas en el amor, aunque el amor no solo se trata sobre la pareja, la primera canción 'Hasta aquí', que abre el álbum, es un mensaje de amor propio dedicado a la resiliencia de las mujeres".

"Él me entregó unas primeras propuestas de canciones que fueron decisivas para volver a encantarme con la idea de grabar un nuevo álbum. Y después de cuatro años de composición y el trabajo en estudio, estoy muy orgullosa y más sorprendida con el resultado, es un disco de estilo pop romántico muy actual en sus temáticas y sonido. Creo que es el álbum más valiente y luminoso de mi carrera".

Myriam Hernández demuestra con su nuevo álbum de estudio, "Sinergia" , el por qué es una de las mejores intérpretes latinas . No por nada es llamada "La baladista de América" . La reconocida, talentosa y bella cantante chilena, ha lanzado su esperada nueva producción discográfica; define este trabajo musical como "el más valiente y luminoso" de su carrera artística.

