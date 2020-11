Slipknot regresa a México con Hell and Heaven para 2021

Estados Unidos.- Los fanáticos del metal han gritado de emoción, pues se ha anunciado que la agrupación Slipknot complacerá a sus fanáticos mexicanos al regresar al país azteca en 2021 encabezando el festival Heall and Heaven Metal Fest. "¡Mi familia, México! ¡Volvemos a nuestra casa, Foro Pegaso! encabezando el Hell and Heaven Metal Fest 2021", compartieron.

"Rockearemos a tu lado hasta el final, estamos contigo nuevamente...", se puede leer en el corto video que comparten para confirmar que participarán en el festival de música rock y metal, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021, en el Foro Pegaso en Toluca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De momento se desconoce en qué día se presentará la banda, pero será sólo cuestión de tiempo para descubrirlo. Con el anuncio llega el cartel oficial del festival y también el anuncio sobre la venta de boletos. Será el próximo 17 de noviembre cuando se cierren los registros de preventa y el 18 inicie.

Los precios para poder ver a la banda tocando en vivo temas de su más reciente material discográfico, We are not your kind, y varios de sus éxitos más emblemáticos. Los costos son los siguientes: General: $2,800, preferente: $4,800 y VIP $5,900, esto sin incluir las tarifas del sistema de boletos.

¡Mi familia, México!



¡Volvemos a nuestra casa, Foro Pegaso! encabezando #HellandHeavenMetalFest 2021.



Registrate para tu acceso antes que nadie a la venta de boletos. Vive la experiencia Hell and Heaven.https://t.co/YhHGuBbfkg pic.twitter.com/3s7D4cG3RE — Slipknot (@slipknot) November 12, 2020

¿Quiénes son Slipknot?

Slipknot es una banda estadounidense de metal alternativo formada en 1995 en Des Moines, Lowa, Estados Unidos. Sus actuales integrantes Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson. La agrupación es reconocida por usar una de las máscaras características de cada uno de sus miembros.

Sus inicios se remontan al año de 1992, pero es hasta 1999 cuando tiene su debut con Corey Taylor como nuevo vocalista, desde ese momento han lanzado seis álbumes de estudio; Slipknot (1999), Iowa (2001), Vol. 3: The Subliminal Verses (2004), All hope is gone (2008), 5: The gray chapter (2014) y We are not your kind (2019).

Slipknot regresa a México con Hell and Heaven para 2021. Foto: Instagram

Entre sus principales influencias encontramos a Black Sabbath, Pantera, Metallica, Slayer, Sepultura, Iron Maiden, Carcass, Judas Priest, Korn, AC/DC, Kiss y Beastie Boys. En distintas ocasiones se ha mencionado que el trash metal es una de sus principales influencias junto a l nu metal.

En su música, Slipknot utiliza dos tipos de guitarras, la principal y la rítmica, un bajo, dos percusiones, además de la batería y la electrónica, samplers y turntables. Su sonido ha sido descrito como "una máquina trilladora devorando un grupo de tambores militares".

Su filmografía está compuesta por 1999: Welcome to Our Neighborhood, 2002: Disasterpieces, 2006: Voliminal: Inside the Nine, 2010: (sic)nesses y 2017: Day of the Gusano. Ha sido nominado para ocho premios Grammy y ha ganado en una ocasión, con Best Metal Performance (2005).