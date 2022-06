Snoop Dogg le recuerda a Elon Musk que le debe un Tesla de regalo

El rapero famoso Snoop Dogg le ha enviado un mensaje al magnate y empresario Elon Musk, y es que según la versión del productor y actor estadounidense, el creador de Space X le debe un automóvil eléctrico Tesla.

Es en TikTok donde se populariza un video protagonizado por Snoop Dogg, el rapero de Estados Unidos se dirige a Elon Musk de manera concreta y le pregunta cuándo le va a llegar su tan preciado Tesla que se le prometió.

También conocido como Snoop Lion, Calvin Cordozar Broadus comienza su relato: "Este es un mensaje para Elon Musk", y los comentarios abundan en que no se sabe si es una petición, una exigencia o una amenzada.

"Sobrino, necesito un Tesla, cuando tu gente vino a mi show me dijeron que me darían uno" se escucha decir a Snoop Dogg en la pantalla, con un fondo muy oscuro donde apenas y se pueden ver las facciones del artista de hip-hop.

Snoop Dogg es uno de los mejores amigos del productor Dr. Dre y se le ha estimado una fortuna neta de 135 millones de dólares, de tal manera que es todo un hecho que el nacido en Long Beach, California, Estados Unidos tiene los recursos para comprarse su propio Tesla.

Sin embargo, Snoop Dogg continúa su recordatorio hacia Elon Musk al decirle: "Sigo esperando, ¿o tengo que comprarme uno, o me enviarás un Tesla?" es como finaliza el video que va musicalizado con la canción Still D.R.E por supuesto de Dr. Dre.

"No importa lo que diga, siempre parece que está rapeando", "Un grande, como dice, me lo compro o me lo regalas" y "Cuando quedas con el rey debes de cumplir tu palabra, larga vida al rey Snoop" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de TikTok.

Es muy probable que Elon Musk cumpla la palabra de su gente que se comprometió a enviarle un Tesla, aunque aun no se define si es que se trata de un obsequio o de una muestra para que Snoop Dogg lo compre.