Snoop Dogg recibe disculpas por peligroso concierto en Kansas

La Universidad de Kansas se disculpó por su arriesgado evento Late Night at Phog en el que el rapero Snoop Dogg actuó, los postes de stripper fueron llevados al piso de Allen Fieldhouse y se disparó dinero falso sobre las cabezas de los posibles reclutas.

El director atlético Jeff Long dijo el viernes por la noche "esperábamos una versión limpia del espectáculo".

En cambio, los Jayhawks obtuvieron un rendimiento de clasificación R para su saque inicial de baloncesto anual y otro gran dolor de cabeza al lidiar con un caso de infracciones de alto nivel de la NCAA relacionado con el reclutamiento.

“Dejamos en claro a los gerentes de los artistas que esperábamos una versión limpia del espectáculo y tomamos medidas adicionales para comunicarnos con nuestros fanáticos, incluido el traslado del artista al acto final de la noche, para garantizar que no se pierdan las actividades de baloncesto. si alguien no quisiera quedarse para su espectáculo ", dijo Long en un comunicado. “Asumo toda la responsabilidad de no examinar minuciosamente todos los detalles de la presentación y ofrezco mis disculpas personales a quienes se sintieron ofendidos.

"Nos esforzamos por crear un ambiente familiar en Kansas y no llegamos a eso esta noche".

Kansas ha estado actuando Late Night durante 35 años, pero lo que comenzó como una disputa para celebrar el inicio de las prácticas de baloncesto se ha convertido en una noche de parodias, música y entretenimiento.

Eso incluye raperos de renombre en los últimos años, como Tech N9ne, Lil Yaghty y 2 Chainz.

Sin embargo, ninguno de ellos trajo el caché de Snoop. Se esperaba que el rapero de 47 años y conocido fanático de los deportes distrajera a los jugadores, fanáticos y reclutas del espectro de la investigación de la NCAA y centrara su atención en una temporada en la que se espera que los Jayhawks sean contendientes al título.

La escuela incluso promovió su aparición con un video en las redes sociales del entrenador del Salón de la Fama Bill Self con una cadena llamativa y una camiseta de Adidas: el foco de la investigación de la NCAA ha estado en los tratos de la compañía de ropa con los reclutas, incluido si los funcionarios les pagaron para dirigirlos a sus escuelas.

Vistiendo un no 20 camiseta con "Snoop" en la espalda, el artista actuó durante unos 35 minutos en una casa llena que incluía los equipos de baloncesto de hombres y mujeres. Pero terminó cantando versiones no editadas de varios éxitos, como "Gin and Juice" y "Drop It Like It’s Hot", mientras los bailarines de barra tocaban y los billetes falsos de $ 100 con la cara del rapero se dispararon sobre jugadores y reclutas.

Self dijo que no se sentía bien y pasó la mayor parte de la actuación en el vestuario. Más tarde le dijo a The Kansas City Star que esperaba una versión "editada por radio" de las canciones.

"No creo que tengas imágenes en la radio. Aprendí eso esta noche ”, Self le dijo a The Star. "Esa no es la dirección que nadie en nuestra escuela querría que fuera, independientemente de cualquier entretenimiento que ofreciera a muchos, todavía no era la forma correcta de proporcionar el entretenimiento".

Especialmente dada la controversia que ya rodea al programa rico en tradiciones.

La escuela recibió un aviso de la NCAA a fines del mes pasado alegando tres violaciones graves relacionadas con el reclutamiento y un cargo de responsabilidad contra Self. También se cita la falta de control institucional dentro del programa.

El documento no detalla lo que se acusa a Kansas de hacer. El programa se encuentra entre los más destacados en una investigación de la NCAA sobre un esquema de pago por juego que comenzó con una investigación del FBI sobre la empresa de indumentaria Adidas.

Un ex empleado de la compañía testificó más tarde que hizo pagos a la familia de un recluta de Kansas y al tutor de un jugador actual, y los mensajes de texto presentados en la corte revelaron una estrecha relación entre Self y el empleado de Adidas.

La escuela ha dicho que apelará y "está totalmente en desacuerdo" con la afirmación de que carece de control institucional.

Kansas podrá presentar su caso en una audiencia. La NCAA entonces dictaminará, a menudo dentro de varios meses, y la escuela tiene derecho a apelar.

El estado de Carolina del Norte también recibió un aviso de acusaciones. Arizona, Auburn, Creighton, Louisville, LSU y el sur de California se encuentran entre los que están bajo el microscopio NCAA.