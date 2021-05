Snoop Dogg sorprende al cantar a grito abierto “Nieves de Enero” de Chalino Sánchez

Estados Unidos.- Snoop Dogg ahora si nos dejó con la boca abierta, pues publicó en su cuenta de Instagram un video donde se le escucha cantando las “Nieves de Enero”, de Chalino Sánchez, por lo que sorprendió a sus seguidores, a quien seguramente le arrancó muchas sonrisas.

El famoso rapero, este viernes se volvió tendencia, cuando su video cantando con gran sentimiento el tema "Nieves de Enero" del cantante ya fallecido Chalino Sánchez, comenzó a cirucular, lo que de inmediato causó un sin fin e reacciones entre sus fans.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe recordar que en una entrevista el rapero estadounidense aseguró que le gusta la música regional mexicana, además en más de una ocasión ha mostrado vídeos en el que escucha temas de otros famosos cantantes mexicanos como Jenni Rivera y de Chalino Sánchez además de corridos.

Leer más: Amigas por siempre: Kylie Jenner y Rosalía son vistas de nuevo luego de la supuesta pelea

Hace exactamente un año, Snoop Dogg y la banda Ms, también se volvieron tendencia en redes sociales al lanzar al mercado su sencillo "Que maldición", con la cual miles de internautas se mostraban sorprendidos, pues el famosa artista urbano "canta" en español durante algunos pequeños lapsos de la canción.

Cabe mencionar que Snoop Dogg es uno de los artistas más influyentes en el mundo del rap, pues ha logrado tener su propia estrella en el Paseo de la Fama, en el Hollywood Boulevard.

Leer más: Manelyk González hace tremendo twerk con popular reto de TikTok

Por otro lado, a principios de abril, Snoop Dogg sorprendió a sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual llevará por título “From Tha Streets 2 Tha Suites”, anunciado por medio de sus redes sociales que que el día viernes 2 de abril, llevaría a cabo el lanzamiento del primer sencillo de esta producción.

Este nuevo álbum de Snoop Dogg será la continuación de su última producción en el año 2019 bajo el nombre de “I Wanna Thank Me”. De acuerdo con su publicación en Instagram, su nuevo sencillo llevará por titulo “Roaches In My Ashtray”.