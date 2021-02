Sobredosis, separación y otros problemas que contará Demi Lovato en su documental

Estados Unidos.- Este miércoles se ha lanzado el primer adelanto oficial de "Dancing with the Devil", el nuevo documental de Demi Lovato en el que vuelve a abrir su corazón para sus fanáticos tocando un delicado tema del que jamás se ha pronunciado; su sobredosis de julio de 2018.

Impactantes nuevos detalles sobre lo que ahondará su documental fueron los que se mostraron hace algunas horas en las redes sociales, donde se presentan testimonios de su familia, amigos y algunos artistas que han estado presentes en su vida, no sólo como colegas de trabajo, sino como amigos personales.

Entre lágrimas y mientras se muestran imágenes de su infancia y adolescencia, podemos ver a la cantante hablar sobre su vida, a sus amigos, hermanos, sus padres y personas cercanas, quienes relatarán cómo fue para ellos este duro golpe que llevó al borde de la muerte a la cantante.

Además, presentaciones de su cancelado tour debido a la sobredosis, "Tell me you love me world tour" también se presentan, mientras aparecen escenas nunca antes vistas de sus últimos días sobria y posteriormente la tragedia que vivió y el infierno para todos después de casi morir.

Según cuenta la cantante, sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco, por lo que sus médicos le afirmaban que estaba al borde de la muerte, pues tenía de cinco a diez minutos más debido a la fuerte sobredosis que tuvo en julio de 2018.

En aquel momento, la cantante fue encontrada inconsciente en su casa de Los Ángeles, California, después de una sobredosis. Cabe mencionar que fue una recaída muy fuerte para Lovato, ya que la cantante luchó contra la adicción a las drogas y alcohol durante varios años en el pasado y en esta ocasión pasó casi dos semanas en el hospital antes de someterse a un tratamiento en un centro de rehabilitación.

Durante los primeros avances, la exchica Disney explica que cruzó la línea, lo que no había hecho antes. Por su parte, el actor Matthew Scott Montgomery, su mejor amigo relata cómo sucedieron algunas cosas con la cantante durante aquel duro momento.

Además, Dianna de La Garza, madre de Demi, muestra la preocupación que sintió cuando vio que toda la sangre del cuerpo de su hija salía de una máquina mientras se recuperaba.

A lo largo de las cortas escenas vemos un repaso por su carrera artística, así como imágenes inéditas de su rehabilitación, pues una fotografía de su mano con una intravenosa es la que deja a todos sorprendidos. Asimismo, se verá el drástico cambio de look de Lovato, mientras Elton John y Cristina Aguilera cuentan algunos testimonios sobre la vida. Por otro lado, hablará sobre su separación de Max Ehrich, su exprometido.

La intérprete de 'Confident' ha esperado un buen tiempo para poder contar cómo pasaron realmente las cosas en aquel momento; por lo que el próximo 23 de marzo se podrá disfrutar de "Dancing with the Devil", su documental a través de YouTube, mismo que contiene también un extracto de la nueva canción con el mismo nombre de la estrella estadounidense.

