Sobrina de Ginny Hoffman denuncia que su propio tío la abusó sexualmente: "Nadie nunca me defendió."

México. Un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo de México surge ahora sobre supuesto abuso sexual y recae en Daffne Hoffman, sobrina de la actriz Ginny Hoffman, quien asegura que su propio tío abusó de ella en su infancia.

Un hermano de Ginny habría abusado sexualmente de Daffne años atrás, lo da a conocer esta última de acuerdo a información en el programa Ventaneando, donde se explica cómo sucedieron los hechos.

Daffne asegura que sufrió diversos tipos de ataques por parte del hermano de Ginny, quien además asegura que nadie en su familia hizo algo para ayudarla, incluyendo la misma Ginny Hoffman. "Nadie nunca me defendió...", señala la joven.

Leer más: "¡Que les vaya súper bien. Yo estoy felizmente casado!": Lupillo Rivera a Belinda y a Christian Nodal

Daffne tenía nueve años de edad cuando fue víctima de distintos abusos en su familia, entre ellos sexual a manos de un tío materno, y también el físico y psicológico por parte de su propio padre, David Hoffman, hermano de Ginny.

Daffne Hoffman. Foto de Agencia México

Daffne recuerda que era menor de edad cuando le pasó lo del abuso sexual: "Mi familia supo, mi papá supo, nadie nunca me defendió”.

Pero también opina sobre el caso de su prima Alexa, quien supuestamente fue abusada por su propio padre, el actor Héctor Parra, y se extraña mucho, puesto que Ginny y Alexa piden que otras chavas "alcen la voz", siendo que ellas saben de su caso.

Ginny Hoffman y su hija Alexa. Foto de Instagram

Y remata añadiendo que no le parece congruente cómo Ginny y Alexa están llevando el caso del que todo México habla.

No me cuadra, no es coherente, no es la forma en que una mamá realmente sale a defender a su hija cuando ha sido abusada de algo así”.